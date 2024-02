Markku Kangaspuro: ”On selvä, että Kreml on vastuussa Navalnyin kohtalosta”

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on kuollut.

Venäjän Jamalo-Nenetsien piirikunnan rangaistuslaitoksen viranomaiset tiedottivat kuolemasta perjantaina uutistoimisto Interfaxille.

Ylen suorassa lähetyksessä vieraileva Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro toteaa, että Navalnyi on tullut kuuluisaksi suurista paljastuksista liittyen muun muassa Venäjän korruptioon. Navalnyi oli myös aikanaan ehdolla presidentinvaaleissa.

– On selvä, että Kreml on vastuussa Navalnyin kohtalosta. Hänet on tuomittu poliittisin perustein vankilaan, jossa hän on kuollut Kangaspuro sanoo.

Navalnyin kuolemasta on vasta varsin vajavaiset tiedot.

– Kansainvälisesti tämä on ilman muuta skandaali. On selvä, että tämä aiheuttaa voimakkaan kansainvälisen reaktion. Ehkä suuri yllätys tämä ei valitettavasti ole kuitenkaan ollut, Kangaspuro toteaa.

Kangaspuron mukaan Navalnyin kuolema on ennen kaikkea vahva viesti siitä, ettei presidentti Vladimir Putinin valtaa vastaan kannata asettua poikkiteloin.

– Tämä on vahva viesti joka tapauksessa ja riippumatta siitä, miten hän on kuollut ja mitä on tapahtunut, hän sanoo.

– Ensin pannaan vankilaan olosuhteisiin, joissa henki lähtee.