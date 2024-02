Pääministeri Orpo: ”Kertoo siitä, mihin kaikkeen Venäjän johto on valmis” – katso Ylen erikoislähetys

Pääministeri Orpo: Venäjällä on vastuu Navalnyin kuolemasta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Ylelle antamassaan haastattelussa, että vastuu Navalnyin kuolemasta on Venäjällä itsellään.

– Jos tieto pitää paikkansa, niin kyllä se on shokki ja järkytys. Se kertoo siitä, mihin kaikkeen Venäjän johto on valmis. Venäjällä on vastuu tästä [Navalnyin kuolemasta], Orpo sanoo.

– Tämä kertoo siitä, että Venäjällä opposition toiminta on käytännössä mahdotonta ja se kukistetaan keinoilla millä hyvänsä, keinoja kaihtamatta, Orpo jatkaa.

Orpo myös välitti surunvalittelut Navalnyin omaisille, perheelle ja läheisille.