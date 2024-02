Israelin osallistuminen Euroviisuihin kuohuttaa – tällainen artisti on maata edustava Eden Golan

Israelissa syntyneen Eden Golanin laulajanura alkoi jo teini-iässä Venäjällä. Nyt hänet on valittu edustamaan Israelia Euroviisuissa.

Israelin osallistuminen Euroviisuihin saa kritiikkiä etenkin Pohjoismaissa ja Irlannissa. Tällä tietoa Israel on kuitenkin osallistumassa kilpailuun.

Israelin osallistuminen Euroviisuihin on muuttunut kuumaksi kysymykseksi Suomessakin. UMK-voittaja Windows95man eli Teemu Keisteri pohtii paraikaa, haluaako hän edustaa Suomea Euroviisuissa. Pohdinnassa painaa ainakin se, että viisuihin osallistuva Israel käy sotaa Gazassa.

Keisteri sanoi heti UMK-voiton jälkeen toivovansa, että Israel ei osallistuisi Euroviisuihin. Ainakin tällä hetkellä maa on kuitenkin osallistumassa kilpailuun.

Israelin euroviisuedustajaksi valittiin helmikuun alussa 20-vuotias artisti Eden Golan.

Hänen kilpailukappaleensa on vielä hakusessa, sillä Israelin oma UMK eli Hakochav Haba (Nouseva Tähti) valitsee ensin esiintyvän artistin ja vasta sitten hänelle sopivan kappaleen.

– Haluan nousta lavalle ja nostaa kansamme koko Euroopan silmien eteen, sanoi nuori laulaja voittopuheessaan.

Kilpailukappaleet ovat parhaillaan israelilaisten hittinikkareiden studioilla kehkeytymässä, kertoo The Times of Israel.

Sanoituksista tiedetään sen verran, että Israelin yleisradioyhtiö Kan vaatii kappaleiden sisältävän hepreankielisen lausahduksen, joka on vapaasti suomennettuna ”tämän monimutkaisen ajanjakson valossa”.

Yksi kolmesta ehdolla olevista biiseistä on jo joutunut itsesensuurin hampaisiin. Israelilaismediat kertovat, että Kan on hylännyt yhden kilpakappaleista sen poliittisen sanoituksen vuoksi. Golanille jää siis esitettäväksi kaksi laulua. Ne joutuvat vielä muiden Euroviisu-biisien tapaan Euroopan yleisradiounioni EBU:n syyniin.

Avaa kuvien katselu Noa Kirel edusti Israelia Euroviisuissa 2023. Hänen kappaleensa Unicorn nousi kolmannelle sijalle. Kuva: Sarah Louise Bennett / EBU

Golan on rakentanut uraansa laulajana lapsesta asti

Eden Golan syntyi Israelissa venäjänjuutalaiseen perheeseen. Hän asui 13 vuotta elämästään Moskovassa ja palasi vuonna 2022 synnyinmaahansa. Golan osallistui jo Venäjällä muun muassa The Voice Kids -kilpailuun.

Euroviisukarsinnoissa Golan päihitti kilpailijansa selvin luvuin ja sai äänivyöryn sekä tuomaristolta että kotikatsomoissa äänestävältä yleisöltä.

Karsintaa käytiin Gazan sodan varjossa. Israelin vastahyökkäys palestiinalaisjärjestö Hamasia kohtaan alkoi vuoden 2023 lopulla sen jälkeen, kun Hamas oli tehnyt terrori-iskun Israelin puolelle lokakuussa.

Euroviisukarsintoja jouduttiin lykkäämään sotatoimien vuoksi.

Yksi Israelin euroviisukarsintaan videonsa lähettänyt artisti Shaul Greenglick oli Israelin armeijan reservin upseeri. Hän jätti kisan kesken sotilaallisten velvollisuuksiinsa vedoten. Greenglick kaatui Gazan rintamalla tapaninpäivänä 2023.

Boikottiuhan alla oleva Israel on ollut voitokas Euroviisumaa

Israelin osallistumisesta Euroviisuihin on noussut kiistakapula erityisesti Pohjoismaissa ja Irlannissa. Suomessakin sadat suomalaiset ovat vaatineet Suomea ja Yleisradiota boikotoimaan toukokuussa Ruotsin Malmössä järjestettäviä viisuja.

Tosin Ruotsi kilpailun järjestäjänä ei voi enää perääntyä.

Myös Euroviisujen laajassa fanikunnassa on näkynyt epävarmuutta siitä, miten Israeliin ja sotaa käyvän maan edustajaan pitäisi suhtautua. Monet suositut viisublogit ovat jättäneet Israelin edustajan ja Hakochav Haba -kilpailun kommentoimisen sikseen.

Avaa kuvien katselu Israel voitti viisut viimeksi vuonna 2018 Netta Brazilain kappaleella Toy. Kuva: EPA-EFE

Israel on osallistunut Euroviisuihin vuodesta 1973. Maa on voittanut viisut neljä kertaa. Viimeisin voitto on vuodelta 2018, jolloin Netta Barzilain Toy-kappale nousi voittoon. Viime vuoden euroviisuedustaja Noa Kirel oli kappaleellaan Unicorn kolmantena Ruotsin Loreenin ja Suomen Käärijän vanavedessä.

Eden Golanin tämänvuotiset vielä julkaisemattomat kilpailukappaleet ovat hänen itsensä säveltämiä, mutta tuottajanimet ovat samoja, jotka löytyvät myös aiempina vuosina voittoisien Toy ja Unicorn -biisien takaa.

Toistaiseksi EBUn kanta on, että Israel kilpailee Euroviisuissa. Protestoijat ovat vedonneet siihen, että Venäjä suljettiin kilpailusta sen jälkeen, kun se oli hyökännyt Ukrainaan. Israel puolustaa osallistumistaan sillä, että kilpailua ei käydä valtioiden vaan musiikkiesitysten ja sävellysten välillä.

Jos Israel nähdään viisuissa, se esiintyy toisessa semifinaalissa 9. toukokuuta. Ensimmäinen semifinaalipäivä osuu holokaustin muistopäivään.

