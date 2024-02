Näistä elokuvista leffaharrastajat intoilevat – listasimme alkukevään kiinnostavimmat ensi-illat

Yhdysvalloissa alkuvuosi on ollut varsinkin katsojaluvuissa mitattuna surkea, mutta Suomessa alakulosta ei ole tietoakaan. Myrskyluodon Maija vetää katsojia viikosta toiseen, ja alkuvuodesta on saatu teattereihin Oscar-ehdokkaita The Zone of Interestistä Past Livesiin ja Putoamisen anatomiasta Poor Thingsiin.

Laatuelokuvia on lähiviikkoina luvassa kosolti lisää. Parin vuoden takaisen ylistetyn sci-fi-elokuvan jatko-osa tuo puolestaan helpotusta spektaakkelinnälkään.

Listasimme viisi alkukevään kiinnostavaa ensi-iltaa.

1. Priscilla – elokuva Elviksen puolisosta

Sofia Coppolan ohjaama Priscilla kertoo Elviksen puolisosta, joka virui kotona rocktähden huidellessa maailmalla. Sitä voi pitää hitaana ja hiljaisena vastaparina Baz Luhrmannin rönsyilevälle ja kakofoniselle Elvikselle (2022). Coppola on käsitellyt sukupuolta, rahaa ja kulisseja elokuvissaan aiemminkin. Marie Antoinettessa oltiin Versailles'n vankina, Priscillassa Gracelandin. Jotkut ovat moittineet Priscillaa siitä, ettei se pääse päähenkilönsä ihon alle. Toisten mielestä se on koko homman pointti.

Elokuvateattereissa, ensi-ilta 14. helmikuuta.

Päivittääkö Priscilla Elvis-myytin 2020-luvulle?

Avaa kuvien katselu Cailee Spaeny näyttelee Priscilla Presleytä Sofia Coppolan ohjaamassa elokuvassa. Kuva: Sabrina Lantos © A24 Distribution, LLC.

2. How to Have Sex – empaattinen kasvutarina

16-vuotiaat brittitytöt lähtevät Kreetalle bilettämään. Puheet pyörivät seksin ympärillä: kaksi tytöistä on sen saralla kokeneempia, päähenkilöksi nouseva Tara (Mia McKenna-Bruce) neitsyt. Cannesin elokuvajuhlien kakkoskilpasarjan Un Certain Regardin voittanut How to Have Sex tuo mieleen kymmenen vuoden takaisen Spring Breakersin, mutta elokuva on empaattisempi nuoria naishahmojaan kohtaan. Esikoisohjaaja Molly Manning Walkerille tämä on väkevä käyntikortti.

Elokuvateattereissa 23. helmikuuta.

Avaa kuvien katselu Tara (Mia McKenna-Bruce) lähtee rankalle lomamatkalle ystäviensä kanssa elokuvassa How to Have Sex. Kuva: Film4

3. Dyyni: Osa kaksi – odotetun tieteiseepoksen paluu

Vuoden 2021 Dyyni kertoi vain puolet Frank Herbertin sci-fi-klassikon tarinasta. Kanadalaisen Denis Villeneuven näkemyksellinen filmatisointi tärisytti penkkejä valtavilla kuvillaan sekä matalalta murisevilla bassoillaan ja tuotti melkein 400 miljoonaa euroa. Jatko-osasta odotetaan Hollywoodin kehnon kevään pelastajaa. Timothée Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård ja muut saavat rinnalleen uusina niminä muun muassa Austin Butlerin ja Florence Pugh'n.

Elokuvateattereissa 28. helmikuuta.

Avaa kuvien katselu Timothée Chalamet ja Zendaya näyttelevät päärooleja Dyynin odotetussa kakkososassa. Kuva: © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

4. May December – draamakomedia skandaalisuhteesta

Natalie Portmanin ja Julianne Mooren tähdittämässä elokuvassa käsitellään skandaalimaista suhdetta. Elizabeth (Portman) on tekemässä elokuvaroolia Graciesta (Moore), joka aloitti nykyisen miehensä kanssa seksisuhteen tämän ollessa vasta 13-vuotias. Elizabeth haluaa uppoutua rooliinsa huolella ja viettää aikaa Gracien sekä tämän miehen Joen (Charles Melton) kanssa. Mestariohjaaja Todd Haynesin (Velvet Goldmine, Carol) musta draamakomedia perustuu tositapaukseen: Mary Kay Letourneau raiskasi alaikäisen oppilaansa, synnytti tälle kaksi lasta, istui rikoksistaan vankeustuomion ja eli sen jälkeen uhrinsa kanssa avioliitossa kymmenen vuotta.

Elokuvateattereissa 8. maaliskuuta.

Avaa kuvien katselu Natalie Portman (vas.) ja Julianne Moore ovat saaneet kehuja rooleistaan May Decemberissä. Kuva: Francois Duhamel

5. Alma – Life Must Be Beautiful – poptähden toinen puoli

28-vuotias Alma-Sofia Miettinen on tehnyt jo nyt täysin poikkeuksellisen uran. Idolsista ja Sini Sabotagen tuplaajan paikalta ponnistanut artisti on tehnyt musiikkia Miley Cyrusin ja Charli XCX:n kanssa, lämmitellyt Christina Aguileraa tämän Ison-Britannian-kiertueella ja julkaissut omalla nimellään useamman hitin. Ohjaaja-näyttelijä Pamela Tolan (Teräsleidit, Järjettömän paska idea) ensimmäinen pitkä dokumentti lupaa tiedotteen mukaan tuoda päivänvaloon ”sen Alman, joka löytyy julkisuudessa esitellyn persoonan takaa”.

Elokuvateattereissa 15. maaliskuuta.