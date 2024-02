Näin Navalnyin kuolemaan on reagoitu Suomessa – Niinistö: Venäjä on vastuussa

On paljon avoimia kysymyksiä, johon Venäjän on vastattava, sanoo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen.

Suomessa on reagoitu tietoon venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kuolemasta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo haastattelussa, että vastuu Navalnyin kuolemasta on Venäjällä itsellään. Orpo välitti surunvalittelut Navalnyin omaisille.

– Jos tieto pitää paikkansa, niin kyllä se on shokki ja järkytys. Se kertoo siitä, mihin kaikkeen Venäjän johto on valmis. Venäjällä on vastuu tästä.

Venäjän viranomaiset kertoivat Navalnyin kuolemasta tänään perjantaina. Hän suoritti vankeusrangaistusta Luoteis-Siperiassa. EU on pitänyt tuomioita poliittisina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo olevansa yhtä lailla surullinen ja järkyttynyt. Englanninkielisessä X-viestissään hän kommentoi, että Venäjä on tapauksesta vastuussa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi puolestaan, että Navalnyi uhrasi elämänsä ehdolla olemisen puolesta.

– Autokraatit ilmeisesti pelkäävät eniten ihmisten vapautta valita, hän sanoo X:ssä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) toteaa, että kyseessä on suuri tragedia. Kiljusen mukaan asia herättää paljon kysymyksiä, mutta on selvää, että vastuussa on Venäjä.

– On paljon avoimia kysymyksiä, joihin Venäjän on vastattava.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Petteri Orpo kommentoi Ylelle ensitietoja Navalnyin kuolemasta Puolan Warsovasta. Kuva: Sergei Gapon / AFP

Aaltola: ”Rohkea venäläinen”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtionvarainministeri Riikka Purra on kommentoinut Venäjää viestipalvelu X:ssä kovasanaisesti.

Purran mukaan Navalnyin työ ei mennyt hukkaan.

Navalnyi tunnettiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin vastustajana.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzin (r.) mukaan tapaus osoittaa, että on syytä olla entistä huolestuneempi Venäjän yhteiskunnan tilasta.

Hän kuvasi valtiojohdon tavoin kuolemaa järkyttäväksi ja toisti, että Venäjä kantaa täyden vastuun.

Opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mielestä Navalnyi sai maksaa rohkeudestaan korkeimman mahdollisen hinnan.

– Toivottavasti Venäjällä toivo paremmasta voisi vielä elää. Nyt näyttää siltä, että tavalla tai toisella ne, jotka ajattelevat toisin, hiljennetään, Henriksson sanoo viestipalvelu X:ssä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi Navalnyia yhtä lailla rohkeaksi venäläiseksi.

– Hänen muistonsa tulee elämään ja kytee paremman Venäjän puolesta, Aaltola kommentoi X:ssä.

Juttu päivittyy reaktioilla Navalnyin kuolemaan.