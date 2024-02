Teollisuusliiton puheenjohtaja Aalto: Suomalaisia työmarkkinoita voi uhata pysyvä tulehdustila – katso Ykkösaamu kello 10.05

Hallituksen työelämäuudistukset etenevät yksitellen laeiksi. Ay-liike ei halua neuvotella palkkamallista ilman tietoa lakiesitysten sisällöistä ja kokonaisuudesta. Ykkösaamun vieraana on Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Lakkoviikon päätteeksi näyttää siltä, että hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen umpikujasta on yhä vaikeampi löytää ulospääsyä. Tällä viikolla kolmepäiväisiin lakkoihin on osallistunut yli 100 000 työntekijää eri aloilta. He vastustavat hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvauudistuksia.

– On totta, että hallitus ei ole joustanut työelämäheikennyksistä. Yhtä totta on se, että sadat tuhannet työntekijät ovat toistuvasti keskeyttäneet työnsä vastalauseena hallituksen politiikalle. Se on saavutus itsessään. Mihin se lopulta johtaa, jää nähtäväksi, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Aalto: hallitus on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen

Työrauhaa koskevaa lakiesitys on tulossa eduskuntaan ehkä vielä tässä kuussa. Paikallista sopimista koskeva lakiesitys on loppusuoralla työryhmässä ennen sen lähettämistä lausuntokierrokselle.

Teollisuusliiton vakavin huoli juuri nyt on paikallisen sopimisen kokonaisuus.

– Paikallisen sopimisen lisääminen hallitusohjelman mukaisesti voisi johtaa työehtojen polkemiseen, kun heikot paikalliset sopimukset tekisivät tilaa järjestäytymättömässä työnantajakentässä.

Aallon mukaan erityisesti ulkomaalainen työvoima voisi teollisuudessa työskennellä heikoilla työehdoilla, koska laki antaisi tehdyille paikallisille sopimuksille suojaa.

– Tilaajalla olisi aina vaihtoehtona palkata halvempi ja heikoilla työehdoilla työskentelevä urakoitsija tai alihankkija, ennakoi Aalto.

Myös muut hallituksen suunnittelemat työelämäheikennykset kuten ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus tai irtisanomissuojan heikentäminen puuttuvat Aallon mukaan merkittävällä tavalla työntekijöiden työehtoihin.

– Maan hallitus on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen. Ellei kykyä keskusteluun ja sovitteluun ole, suomalaisia työmarkkinoita uhkaa pysyvä tulehdustila.

Aalto: Hallitus katsoo itään, ay-liike Pohjoismaihin

Hallitus on etsinyt työelämäuudistuksilleen perusteita Pohjoismaista. Usein toistuva viesti on, että muualla samat uudistukset, joita hallitus nyt toteuttaa on jo aikaa sitten tehty esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa tai vaikkapa Saksassa,

Teollisuusliiton puheenjohtaja Aalto kääntää asetelman eri asentoon.

– Ay-liike uskoo Pohjoismaiseen työmarkkinamalliin, jonka ytimessä ovat osaavaan työvoimaan pohjautuvat järjestäytyneet työmarkkinat, kattavat työehtosopimukset ja vahva työttömyysturva.

Aalto katsoo, että hallitus haluaa kyllä Pohjoismaisen työllisyys- ja velkaantumisasteen, mutta keinot sen toteuttamiseksi hallitus hakee muualta kuin Pohjoismaista.

– Työsuhdeturvan, työttömyysturvan ja työntekijöiden oikeuksien osalta hallitus on pikemminkin hakenut politiikalleen mallia Itä-Euroopasta kuin Pohjoismaisista kumppaneistamme.

Mistä voisi löytyä ulospääsy?

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi keskiviikkona eduskunnalle ilmoituksen hallituksen politiikasta. Hän toisti, että hallitus toteuttaa ohjelmaansa edelleen ja työelämää uudistetaan suunnitellusti..

Työministeri Arto Satonen (kok.) esiintyi samana päivänä Politiikkaradiossa piirun verran sovinnollisemmin. Työministeri viittasi lähiaikoina valmistuviin yksityiskohtaisiin esityksiin työrauhalaista ja paikallisesta sopimisesta.

– Toivon, että se tätä jännitettä nyt laukaisee ja mahdollistaa myös sen, että voidaan palata neuvottelupöytään vientivetoista mallista, Satonen sanoi.

Jos joku hyvällä tahdolla tulkitsi Satosen sanamuodoissa vastaantuloa, Teollisuusliiton johdossa ei sellaista tulkintaa tehty.

– Haluaisin uskoa vastaantuloon, mutta näissä hommissa oppii kyyniseksi. Uskon vastaantuloon vasta, kun näen mustaa valkoisella tai sellaisesta puhutaan suoraan julkisesti. Teollisuusliitto lähtee siitä, että tälle hallitukselle kaikki työntekijöiden suojaksi säädetyt mekanismit ovat vapaata riistaa, puheenjohtaja Riku Aalto sanoo.

Toistaiseksi tilanteesta ulospääsyn etsijöitä on ollut harvassa, mutta Aallolla on ehdotus.

– Ulospääsyn osalta hallitus voisi aloittaa sillä, että se ylipäänsä huomioisi esityksistä annetun lausuntopalautteen sekä oikeusoppineiden kritiikin heikosta lainvalmistelusta ja puutteellisista vaikutusarvioista. Ulospääsy voi löytyä myös tätä kautta, jos muutoksia ei halua tehdä ay-liittojen lakkojen vaikutuksesta.