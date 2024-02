Harvinaisen runsas sade haittaa liikennettä: Isot vesilammikot ja tukkeutuneet viemärit ovat aiheuttaneet ongelmia

Tampereen rantatunneli suljettiin hetkittäin liikenteeltä. Lappeenrannassa on riittänyt töitä teiden hiekoittamisessa ja viemärien avaamisessa.

Maan keskiosassa on satanut harvinaisen paljon eilisen perjantain ja lauantain aikana.

Helmikuu on ollut lounais- ja keskiosissa muutenkin poikkeuksellinen sateinen, paljastaa meteorologi Anne Borgström.

Taivaalta tuli veden ja jäätävän sateen lisäksi lunta. Etelässä lumipeite on painunut samalla, kun keskiosiin on saattanut tulla jopa 20 senttimetriä lisää lunta.

Mantereen korkein sademäärä on mitattu Keski-Suomen Joutsassa, jossa lukema on noin 34 millimetriä. Kovia sademääriä on mitattu keskiosien lisäksi Ahvenanmaalla ja itärajan tuntumassa Kaakkois-Suomessa.

Avaa kuvien katselu Tampereella vettä oli kertynyt sillan alle. Kuva: Pekka Ruissalo

Avaa kuvien katselu Isot vesilammikot haittasivat liikennettä Mikkelissä. Kuva: Yle / Maria Bonnor

Tampereella suljettiin tunneli

Ajokeli on ollut monin paikoin erittäin huono eilen ja tänään. Vesisade ja lämpötilat ovat sulattaneet lunta, mikä on aiheuttanut teille vesilammikoita monissa kaupungeissa.

Tampereella iso vesilammikko sulki jopa Rantatunnelin lyhyiksi hetkiksi, kun vettä ohjattiin pois tieltä. Lammikot ovat aiheuttaneet haittaa eri puolilla kaupunkia.

Vesilammikoita on muodostunut kaduille myös Lappeenrannassa. Viemäreitä on jouduttu avaamaan ja teitä hiekoittamaan liukkauden takia, kertoo kaupungin kunnossapitopäällikkö Topi Kangas.

– Siellä rupeaa olemaan pitoa jonkun verran, mutta nyt kiusana ovat vesilammikot, joita on ympäri kaupunkia. Avataan noita sadevesiviemäreitä niin saadaan lammikot pois ja liikenne paremmin kulkemaan, hän sanoo.

Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla pelastuslaitos on saanut hoidettavakseen yksittäisiä tehtäviä, joissa vesi on päässyt rakennuksiin.