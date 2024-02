Tunnelma nousi poikkeukselliseksi, kun Sport ja Ilves kohtasivat Vaasassa – tältä täpötäydessä hallissa näytti ja kuulosti

Vaasan jäähalli on viimeksi ollut loppuunmyyty vuosia sitten. Nyt menoa kiritti poikkeuksellisen suuri joukko vierasjoukkueen kannattajia.

Lauantaisesta SM-liigaottelusta Sportin ja Tampereen Ilveksen välillä muodostui odotetun äänekäs spektaakkeli. Halli oli loppuunmyyty, ja tunnelmaa kohotti sekin, että vierasjoukkueen kannattajia matkasi Vaasaan arviolta 1 500.

Ilveksellä on tapana järjestää kerran kaudessa niin sanottu kannattajainvaasio, jolloin vieraspeliin lähdetään tavallista suuremmalla porukalla.

Ottelu päättyi vieraiden 5–2-voittoon.

Avaa kuvien katselu Vierasjoukkueen kannattajia oli paikalla poikkeuksellisen paljon. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Loppuunmyyty peli täytti hallin niin, että liikkuminen erätauoilla oli hankalaa ja jonot pitkiä. Sport suositteli etukäteen tungosta ennakoiden, etteivät pienet lapset tulisi otteluun, ja heitä olikin hallissa tavallista vähemmän.

Simone Berlin tuli kuitenkin kannattamaan Sportia lastensa Ingrid ja Arthur Myllylän kanssa, ja ilta oli onnistunut.

Pian 5-vuotias Ingrid käy joka ottelussa, ja nyt mukaan tuli pikkuvelikin.

– Tunnelma on ollut tosi hyvä. Olen kuullut molempien kannattajia, ja fiilis on ollut hyvä. Olisi kiva, jos tällaista olisi enemmänkin.

Berlin uskoo, että äänekäs kannatus on tärkeä tuki joukkueelle ja Sport on ylpeä faneistaan. Pelaajat tulivatkin ottelun loputtua kiittämään kannattajiaan kuin voiton jälkeen.

– Tappio toki tuntuu, ei kamalalta mutta surulliselta. Kyllä olisi ollut kiva voittaa noin suuren yleisön edessä.

Avaa kuvien katselu Simone Berlin tuli kannattamaan Sportia lastensa Ingrid ja Arthur Myllylän kanssa. Kuva: Heidi Harju / Yle

Tunnukset näkyivät ja laulut raikuivat

Molempien joukkueiden kannattajat sekä näkyivät että kuuluivat. Myös tunnukset olivat hyvin esillä.

Avaa kuvien katselu Ilveksen silmät vaanivat saalista toisessa päädyssä. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Avaa kuvien katselu Sportin faniryhmittymä Ultras 06:n suuri lippu hallitsi hallissa. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Ylen toimittaja Heidi Harju kuvaili tunnelmaa mahtavaksi jo silloin, kun Ilves-kannattajien Osasto 41:n kulkue suuntasi kohti jäähallia.

Vieraskannattajia tuli Vaasaan peräti 21 linja-autolla, eikä sellainen määrä busseja mahdu hallin ympärille. Ne jätettiin Hietalahden jalkapallostadionin parkkipaikalle.

Kulkue hallille oli äänekäs ja sitä koristivat värilliset savut.

Ilveksen kannattajat marssivat jäähallille värikkäiden savujen saattamana. Kuvaus: Heidi Harju, leikkaus:Mika Halonen.

Avaa kuvien katselu Ilveksen kannattajaryhmä Osasto 41 valmiina lähtemään marssimaan kohti jäähallia. Kuva: Heidi Harju / Yle

Avaa kuvien katselu Värikkäät savut saattelivat faneja. Kuva: Heidi Harju / Yle

Avaa kuvien katselu Ilveksen-vihreä värjäsi Vaasan taivasta. Kuva: Heidi Harju / Yle

Avaa kuvien katselu Sisäänpääsy halliin vei aikaa, sillä kaikki 5200 paikkaa oli myyty loppuun. Kuva: Heidi Harju / Yle

Tavallista suurempi ottelutapahtuma oli haaste myös järjestäjille, sillä kaiken haluttiin toimivan sujuvasti ja turvallisesti. Järjestyshäiriöiltä kuitenkin vältyttiin.

Heidi Harjun mukaan tunnelma oli koko pelin halki hyvä ja toverillinen. Myös joukkueiden maskotit kaulailivat toisiaan ottelun ajan, ja fanit ottivat niiden kanssa selfieitä.

Avaa kuvien katselu Sportin ja Ilveksen maskotit näyttivät mallia hyvästä urheiluhengestä. Kuva: Heidi Harju / Yle

Avaa kuvien katselu Vieraskannattajatkin viihtyivät hyvätunnelmaisessa ottelussa. Kuva: Heidi Harju / Yle

Pelin jälkeen Ilveksen pelaajat olivat kentällä pitkään kiittämässä faneja. We want more -huudot kaikuivat kuuroille korville, sillä jääkone oli jo kentällä.

Vierasjoukkueen fanilaumoja saisi tulla useamminkin

Lauantain kaltaista tunnelmaa pääsee kokemaan vain harvoin, sanovat Sportin kannattajat Mikael Grankvist ja Joakim Karlsson.

– Vanhassa hallissa liigakarsinnoissa on viimeksi ollut vastaavaa. Tämä on hienoa, pitäisi useamminkin olla, sanoo Grankvist.

Karlssonin mielestä muiden joukkueiden faneja saisi tulla muulloinkin enemmän.

– Vaikka me ei tykätä niistä, niin se tuo lipputuloja. Ja kyllä se sytytti. Kun lähti kävelemään kotoa tänne, oli vähän samanlainen fiilis kuin Mestiksen finaaleissa: että koko kaupunki yhdistyy ja tulee jäähallille.

Molempien joukkueiden kannattajat pitivät meteliä, mutta jostain syystä Ilves-fanien kannatus ei ollut yltää Grankvistin ja Karlssonin korvaan.

– Meillä on täällä niin kova meteli, ne on ihan hiljaa siellä, nauraa Karlsson.

Avaa kuvien katselu Mikael Grankvist ja Joakim Karlsson ovat olleet Sportin kannattajia toistakymmentä vuotta. Kuva: Heidi Harju / Yle

Nesteytys auttaa fanien niveliä

Ilveksen kannattaja Olli Lätti odotti ennakkoon hyvätasoista ottelua, jossa molempien joukkueiden fanit pitävät paljon ääntä. Tunnelmaa oli rakennettu jo bussissa, ja faniporukka Osasto 41:n kannatusbiisitkin kerrattu.

– Pitkän matkan tärkein asia on nesteytys sopivassa määrin. Kyllä nesteytys auttaa liikkuviin lantioihin ja niveliin, nauraa Lätti.

Ilves on miehellä syvällä sydämessä. Joukkueen leima lyötiin hänen mukaansa otsaan jo synnytyslaitokselta lähdettäessä.

– Ja se kulkee siellä edelleen!

Avaa kuvien katselu Olli Lätti on ollut Ilveksen mies syntymästään asti. Kuva: Heidi Harju / Yle

Avaa kuvien katselu Suuri osallistujamäärä vaati myös tavallista enemmän järjestyksenvalvojia. Kuva: Heidi Harju / Yle

Avaa kuvien katselu Ilveksen kannattajat työssään. Kuva: Heidi Harju / Yle