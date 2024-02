Tänään juhlitaan musiikkialan tähtiä Emma-gaalassa – suora lähetys punaiselta matolta alkaa kello 16.15

Tänään juhlitaan Emmoja!

Suomalaisen musiikkialan vuoden kohokohta on tänään, kun Espoon areenalla jaetaan Emma-palkintoja viime vuoden parhaille artisteille, biisintekijöille ja teoksille.

Eniten ehdokkuuksia, kuusi, on Behmillä. 2020-luvun menestyneimpiin laulaja-lauluntekijöihin kuuluvan Behmin kakkosalbumia Merkittävät erot on kuunneltu Spotifyssa kymmeniä miljoonia kertoja. Levyltä löytyvät muun muassa hitit Sata vuotta ja Olavi Uusivirran kanssa tehty Viimeinen tanssi. Jälkimmäinen on ehdolle vuoden biisin kategoriassa.

Avaa kuvien katselu Behm Emma-gaalan ehdokkuusjulkistuksessa joulukuussa. Kuva: Raine Laaksonen / YleX

Kuumaa-yhtye ja Alma saivat molemmat viisi ehdokkuutta.

Kuumaa valittiin vuosi sitten Emmoissa vuoden yhtyeeksi, ja se on samassa kategoriassa ehdolla tänäkin vuonna. Maaliskuussa julkaistu Hyvikset ja pahikset -albumi on striimannut nelinkertaista platinaa. Energisistä keikoistaan tunnettu bändi on tämän hetken isoimpia popjuttuja Suomessa.

Miley Cyrusin kaltaisten supertähtien kanssa musiikkia tehnyt Alma muistutti viime vuonna taitavansa yhä kansainvälisen tason popmusiikin. Huipputuottajien kanssa tehty Time Machine -albumi poiki ehdan radiohitin (Summer Really Hurt Us) ja myönteisiä arvosteluita muun muassa Helsingin Sanomilta ja The Guardianilta.

Ylelle Alma totesi joulukuussa, että hän ansaitsisi voittaa kaiken.

Avaa kuvien katselu Alma on ehdolla viidessä Emma-kategoriassa. Kuva: Katriina Laine / Yle

Yle seuraa koko illan

Tänään illalla nähdään saako Alma toivomansa, putsaako Behm taas pöydän vai kruunataanko gaalassa mahdollisesti uusia menestystarinoita. Neljään ehdokkuuteen ylsivät Jami Faltin, Lauri Haav, Ibe, Käärijä ja Stam1na. Heistä palkintoja voidaan odottaa ainakin Käärijälle, joka on vienyt Suomea maailmalle hartiavoimin.

Tässä päivittyvässä artikkelissa seuraamme Emma-gaalailtaa.

Itse gaala starttaa kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Tähän artikkeliin päivitämme gaalan kohokohdat sekä tietenkin kaikki voittajat.

