Venäjän poliittiset vangit esillä näyttelyssä Helsingissä – ”Navalnyi oli meille toivon symboli”, sanoo pietarilainen paikallispoliitikko

Venäjän vastarinnan kasvot -näyttelyssä esitellään venäläisiä, jotka on tuomittu nykyhallinnon vastustamisesta tai jotka odottavat tuomiotaan.

Useita kymmeniä ihmisiä kerääntyi lauantaina Helsingin Kansalaistorille Venäjän vastarinnan kasvot -näyttelyn avajaistilaisuuteen.

Ensi viikon torstaihin asti jatkuva näyttely käsittelee venäläisiä, jotka on tuomittu maan nykyhallinnon vastustamisesta tai jotka odottavat tuomiotaan. Avajaisten yhteydessä muisteltiin myös venäläistä oppositiopoliitikkoa Aleksei Navalnyita, joka kuoli siperialaisessa rangaistussiirtolassa perjantaina.

– Tämä on kauheaa. Aleksei Navalnyi oli Venäjän opposition johtaja ja toivon symboli meille kaikille. Toivo uudesta, rauhanomaisesta, kukoistavasta ja normaalista Venäjästä. Nyt tämä toivo on viety meiltä, sanoo pietarilainen paikallispoliitikko Ksenija Thorström. Hän on myös yksi näyttelyn järjestäjistä.

Thorström kuuluu siihen joukkoon, joka on aktiivisesti vastustanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin rajatonta valtaa ja hänen aloittamaansa sotaa Ukrainassa. Thorström asuu nykyään Suomessa. Thorstöm sanoi vuonna 2022 tulleensa Suomeen perhesyistä, mutta sodan vuoksi hän ei aio palata Venäjälle. Paluu pelottaa, hän sanoi.

Vaikka Putinin hallinto koitui lopulta Navalnyin kohtaloksi, Thorstömin puheesta kuulee, ettei opposition toivo ole kokonaan menetetty.

– Tiedämme vain sen, että emme lopeta [vastarintaa]. Aleksei sanoi meille, että jos hänet tapetaan, se tarkoittaa sitä, että meillä on valtaa. Hän kehotti meitä jatkamaan ja käyttämään tätä valtaa. Ja niin tulemme myös tekemään.

Avaa kuvien katselu Ksenija Thorstöm pitämässä puhetta Venäjän vastarinnan kasvot- näyttelyn avajaistilaisuudessa. Taustalla myös kansanedustajat Kimmo Kiljunen (sd.) ja Pekka Haavisto (vihr.), jotka osallistuivat näyttelyn avajaistilaisuuteen. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Thorström toivoo, että Navalnyin kuolema antaa venäläisille pontta vastustaa nykyhallintoa jatkossakin. Hän tiedostaa, että Venäjä pyrkii tukahduttamaan Putinia vastaan suunnatut mielenilmaisut jopa väkivalloin. Tämä voi johtaa siihen, että Putinia vastustavat eivät uskalla osoittaa mieltään Venäjällä, Thorstöm sanoo.

– Valitettavasti näimme jo eilen ihmisten väkivaltaisia pidätyksiä Venäjällä. Poliisi hakkaa rauhanomaisia mielenosoittajia. Tämä todella näyttää fasistisen hallinnon toimilta.

Pelkästään Navalnyin muistoksi järjestetyissä mielenosoituksissa on jo pidätetty satoja ihmisiä väkivaltaisin ottein, kertoo venäläinen ihmisoikeusjärjestö OVD-Info.

Avaa kuvien katselu Näyttelyn avajaistilaisuuteen saapuneita ihmisiä. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Thorström näkee, että vaikka Putinia vastustavat mielenilmaisut pyritään tukahduttamaan, on tärkeää, että Venäjällä asuvia ihmisiä kehotetaan vastustamaan hallinnon toimia.

Myös Ukrainan sodan vastustaminen on tärkeä osa Venäjän hallinnon vastaisia toimia, Thorstöm sanoo. Siksi hän ja monet muut tahot haluavat lähettää Euroopan maille viestin: tukekaa Ukrainaa.

Thorstöm uskoo, että Venäjän demokratiakehitys on riippuvainen sen häviöstä Ukrainassa.

– Siitä riippuu Venäjän mahdollisuus demokratisoitua. Uskomme, että vain demokraattinen Venäjä on rauhanomainen maa kaikille naapureilleen. Siksi kehotamme kansainvälistä yhteisöä auttamaan Ukrainaa.