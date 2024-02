Palloiluhallin katto osin sortui lumen painosta Kajaanissa – tiloissa oli pesäpallo-ottelu käynnissä

Kajaanissa Kuntokadulla sijaitsevan palloiluhallin katto lyyhistyi lumen painosta.

– Palloiluhallin toinen pääty on lyyhistynyt lumikuorman vuoksi. Halli tyhjennettiin ihmisistä, kertoo Kainuun pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jani Huovinen.

Halli lyyhistyi aamulla, ohikulkija soitti ja ilmoitti asiasta pelastuslaitokselle noin kahden aikaan iltapäivällä.

– Soittaja kertoi, että hallin katto on lommolla. Vaara on, että katto romahtaa kokonaan sisään, tilat on nyt tyhjennetty, eikä tällä hetkellä ei ole henkilöitä vaarassa, Huovinen sanoo.

Hallissa oli tapahtumahetkellä noin 30 henkilöä.

Avaa kuvien katselu Hallissa oli tapahtuma aikaan käynnissä pesäpallopeli ja sisällä oli ihmisiä. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Henkilövahinkoja ei ehtinyt tapahtua.

– Ihmisten puolesta tilanne on hyvä. Seuraavaksi käymme nostolavan avulla tarkistamassa rakennuksen katon. Kiinteistön omistaja selvittää, miten lumet saadaan katolta pois.

Pallohalli on toistaiseksi käyttökiellossa.

Kajaanin pallohallin katto on romahtanut aikaisemminkin. Esimerkiksi vuonna 2008 kooltaan 8 000 neliömetrisen pallohallin pressukatto repesi ja putosi maahan, kun katon toiseen päähän oli kerääntynyt märkää ja painavaa lunta.

18.2.2024 kello 15.14: Uutiseen lisätty tieto hallissa tapahtumahetkellä olleesta ihmismäärästä.