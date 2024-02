Pelastajat harjoittelevat pienoiskaupungissa ennen tositoimia

Pelastusopisto on käyttänyt pienoismalleja koulutuksessaan pitkään. Nyt pienoismalleista innostui myös sopimuspalokunnan hälytysosaston päällikkö.

Pienoismalleista on hyötyä, kun pelastusalalla toimivat harjoittelevat onnettomuustilanteiden johtamista.

Hämeenlinnan VPK:n hälytysosaston päällikkö Toni Thomenius näki valokuvia Pelastusopiston pienoismalleista ja innostui. Myös sopimuspalokunta voisi käyttää pienoismalleja harjoitellessaan onnettomuuksiin liittyvää viestiliikennettä, johtamista ja taktiikkaa, hän arveli.

Valmiita pienoismalleja ei ole saatavilla, joten ne pitää rakentaa itse. Thomenius viestitti sopimuspalokunnan käyttämällä somekanavalla, josko ihmisiltä löytyisi mittakaavassa 1:87 erilaisia leikkiautoja, junia, rakennuksia, puita liikennemerkkejä ja vastaavia esineitä. Niitä voisi hyödyntää pienoismalleissa.

Viesti meni perille. Nyt Thomeniuksella on valmiina ensimmäinen prototyyppi. Se on noin metrin pätkä moottoritietä. Hälytysosaston päällikkö suunnittelee rakentavansa lisää pienoismalleja.

Pienoismalli on Toni Thomeniukselle uusi keino kehittää toimintaa, ja se kiehtoo

Pelastusopiston pienoismalleilla aidot esikuvat

Pelastusopistolla pienoismalleja hyödynnetään kaikissa tutkinnoissa ja täydennyskursseilla, sanoo pelastustoiminnan johtamisen vanhempi opettaja Timo Puhakka.

Pienoismallin avulla voidaan harjoitella johtamista esimerkiksi rakennuspalossa, vaarallisen aineen onnettomuudessa tai liikenneonnettomuudessa. Myös jotkin pintapelastusharjoitukset tai ihmisen pelastamiseen liittyvät tilanteet voidaan mallintaa.

Ennen pienoismallilla käytäviä harjoituksia koulutettavat saavat teoriaopetusta. Varsinaisiin harjoituksiin kuuluu tilannearviopäätökseen liittyvä käskyharjoitus. Sen jälkeen voidaan opetella erilaisia tilanteita vaihtelevilla muodostelmilla pienoismallin avulla.

Avaa kuvien katselu Pelastusopiston pienoismallit ovat kopioita aidoista ympäristöistä. Kuva: Pelastusopisto

– Pienoismallit on tehty aitoon ympäristöön, Puhakka kertoo ja luettelee esimerkkejä.

– Kauppakeskus, rivitalo, kerrostalo tai teollisuushalli.

Etenkin alipäällystö ja päällystö harjoittelevat johtamista pienoismallin avulla ennen kuin he lähtevät johtamaan tapahtumia varsinaiselle harjoitusalueelle.

Tehokas keino opettaa alkeita

Pelastusopisto hyödyntää opetuksessaan toki myös virtuaalitodellisuutta tai kolmiulotteisuutta hyödyntäviä opetusohjelmia, kuten Fire Studiota ja XVR:ää. VR-lasitkin ovat tulossa opetukseen hyvää vauhtia. Silti pienoismalleilla on edelleen oma sijansa.

– Pienoismalli ei ole riippuvainen sähköstä, eikä järjestelmän toimivuudesta. Se on yksi osa simulaatio-opetusta. Alkeet ja perusteet on aika tehokasta opettaa pienoismalleilla, Puhakka sanoo.

Pienoismallin yksi etu on se, että sillä voi tehdä paljon toistoja nopeasti: valmisteluihin ei tarvitse käyttää paljon aikaa.

Puhakka uskoo, että myös koulutettavat ovat pitäneet pienoismalleista. Kun Pelastusopistosta valmistuneilta on myöhemmin kysytty, miten opetus on kohdannut työelämän, on pienoismalli noussut esiin yhtenä hyvänä opetustapana.

Pelastusopistolla on käytössä pelastumistoiminnan johtamisen lisäksi myös onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä pienoismalleja. Näitä pienoismalleja käytetään apuna rakennustekniikan ja rakenteellisen paloturvallisuuden havainnollistamiseen opetuksessa.