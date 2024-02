Viiankiaapa on Sodankylässä Lapissa Natura-alueella. Arkistokuva

Kaivosyhtiön toimitusjohtajan mukaan työmaan konttia on sotkettu ulosteella ja vartijaa läpsäisty kasvoihin. Elokapinan edustaja ei tiedä ulosteella sotkemisesta tai väkivallasta.

Elokapina ja Metsäliike pysäyttivät Viiankiaavan koeporaukset ja työmaaliikenteen viime yönä. Mielenilmaus on yhä käynnissä, ja tilanne on rauhallinen, kertoo Elokapinan edustaja Tero Mononen puhelimitse.

Poliisi oli käynyt paikalla ja salli mielenilmauksen jatkuvan, Mononen sanoo. Hänen mukaansa Elokapina ei tehnyt poliisille ennakkoilmoitusta mielenosoituksesta.

– Laissa sanotaan, että ilmoituksen voi tehdä. Perustuslaissa mielenosoittamiseen on kaikilla oikeus, Mononen toteaa ja viittaa siihen, ettei Elokapinan mukaan ennakkoilmoitusta poliisille tarvitse tehdä.

Mielenosoittajat vastustavat kaivosyhtiö Anglo Americanin toimintaa ja Viiankiaavan koeporauksia. Elokapina on pysäyttänyt Viiankiaavan koeporauksia säännöllisesti jo joulukuusta lähtien. Sen mielestä kaivosyhtiö Anglo American Sakatti miningin kaivoshankkeen toteutuminen olisi tuhoisa ennakkotapaus luonnonsuojelualueiden historiassa.

Viiankiaapa sijaitsee Natura-alueella Sodankylässä. Tänä viikonloppuna mielenilmaukseen on osallistunut 40 aktivistia. Monosen mukaan mielenilmauksen jatkuminen riippuu siellä olevista henkilöistä. Hän itse poistui paikalta sunnuntaina alkuiltapäivällä.

”Käsittämätöntä kyllä, mutta ulostetta on levitetty”

Anglo American Sakatti miningin toimitusjohtaja Pertti Lamberg kertoo puhelimitse, että viikonlopun mielenilmauksessa on sotkettu paikkoja ulosteella.

– Käsittämätöntä kyllä, mutta ulosteella on sotkettu kairauskoneisiin liittyvää konttikalustoa. Tuntuu pöyristyttävältä.

Lambergin mukaan ulosteella sotkeminen vaikuttaa vandalismilta tai ilkivallalta.

– No, se on yksittäistapaus ja kuulemma kyse siitä, että yksi henkilö on tehnyt tarpeensa ja levittänyt sitä.

Elokapinan Tero Mononen ei tiedä ulosteella sotkemisesta.

– Ei ole meidän toimintaperiaatteita. Jos ei ole esittää todisteita, niin suhtaudun epäilyksellä. Kuulostaa aika rajulta. Meillä on periaatteena, että jos tarpeilla pitää käydä, niin olemme polttaneet vessapaperit ja tarpeet kuten luonnonsuojelualueella pitääkin.

”Vartijaa on lyöty tai läpsäisty kasvoihin”

Kaivosyhtiön toimitusjohtaja Pertti Lambergin mukaan viikonloppuna mielenosoittaja on lyönyt tai läpsäissyt työmaan vartijaa kasvoihin. Tämän jälkeen vartija on Lambergin tietojen mukaan ”laittanut henkilön maihin”.

Elokapinan edustaja ei tunnista tätä.

– Me olemme väkivallaton liike. En usko, että kellään olisi tuolla tavalla mennyt hermot. Mutta meillä on vartijoiden kanssa ollut ongelmia, vartijat ovat estäneet kuvaamasta julkisella paikalla ja provosoimatta laittaneet ihmisiä maihin. Meillä on kuvausaineistoa tilanteista, Tero Mononen Elokapinasta sanoo.

Lamberg puolestaan sanoo, että Elokapinan aiemmista mielenilmauksista jakamissa videoissa ei näy tai kuulu koko tilannetta, josta hänen mukaansa kävisi ilmi esimerkiksi vartijan käskytys mielenosoittajalle ottaa käsi pois taskusta mahdollisen aseen vuoksi.

Kaivosyhtiön Lamberg ei aio tehdä ilkivallasta rikosilmoitusta poliisille, mutta harkitsee ”jatketaanko sormien läpi katsomista”.

– Vahingonteot ovat olleet tähän mennessä pieniä. Pysäykset, joita koneilla on ollut, ovat olleet lyhyitä. Enemmän meillä on ollut pysäyksiä teknisistä syistä. Vartijapalveluista meille kyllä tulee yli 20 000 euroa viikossa ylimääräisiä kustannuksia, Lamberg kertoo.

Lisäksi kaivosyhtiön henkilökunta kokee Lambergin mukaan tilanteesta stressiä ja psykososiaalista harmia. AA Sakatti miningin työmaalla työskentelee Viiankiaavalla tällä hetkellä noin 160 henkilöä.

– Emme haluaisi haitata työntekijöiden pääsemistä kotiin tai työpaikalleen, mutta kaivosyhtiön toiminta ei ole jättänyt meille vaihtoehtoa. Olemme täällä osoittamassa mieltä kaivosyhtiötä vastaan, emme työntekijöitä, Tero Mononen Elokapinasta perustelee.