Oulun illassa yli 100 liikennerikkomusta – poliisi: Liikennekulttuuri retuperällä

Oulun Rotuaarille ajo on kielletty liikennemerkeillä kaikista suunnista, mutta sekään ei estä kaikkia ajamasta alueelle.

Oulun poliisi kirjoitti lauantai-iltana 113 liikennevirhemaksua, kaksi pysäköintivirhemaksua sekä kaksi sakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Oulun keskustassa. Poliisi on järjestänyt liikenteen tehovalvontaa viikonlopun aikana.

Liikennevirhemaksuja kirjoitettiin erityisesti ajamisesta Torikadun joukkoliikennekadulla ja Rotuaarilla kävelykadulla. Poliisin tehovalvonta osoitti, että Oulun keskustan liikennekulttuuri on paikoin retuperällä, kertoo poliisilaitos tiedotteessa.

Tehovalvonnalla haluttiin puuttua holtittomaan ja vaarantavaan ajotapaan.

– Poliisi saa runsaasti valvontapyyntöjä liittyen suojateiden valvontaan Oulun keskustan alueella, Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja, ylikomisario Tommi Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa myös autoilijoiden suojatiesääntöjen rikkomisesta ja liikennevalojen noudattamatta jättämisestä tulee poliisille usein ilmoituksia.

Rotuaarille ajetaan kielloista huolimatta

Oulun Rotuaarille ajo moottoriajoneuvolla on kielletty liikennemerkeillä kaikista suunnista. Silti Rotuaarille ajetaan.

Liikennemerkkien lisäkilvillä osoitetaan poikkeukset liikennemerkin noudattamiseen, jotka on sallittu takseille, kun kyseessä on liikuntaesteisten kuljetus. Huoltoliikenteen ajo Rotuaarille on sallittu aamuisin kello 6-11 välisenä aikana.

Huoltoajo sallittu -lisäkilpi antaa mahdollisuuden myös takseille asiakkaan viemiseen tai noutamiseen.

– Lisäkilpi on laitettu kivijalkakauppoihin aamuisin tulevien tavarakuormien takia. Sitä ei laitettu takseja varten, mutta tieliikennelaki antaa mahdollisuuden myös taksien ajamiseen Rotuaarille aamuisin, Tommi Heikkilä sanoo.

Tehovalvontaa jatketaan Oulussa kevättalven aikana. Sen painopisteinä ovat suojaamaton liikenne ja ajotapavalvonta.

– Keskustan alueella on sattunut myös autoilijoiden ja kevyenliikenteen välisiä onnettomuuksia, joiden ennalta estämiseksi poliisi pyrkii valvonnalla vaikuttamaan, Heikkilä toteaa.