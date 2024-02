Kynttilämeri syttyi nelivuotiaana kuolleen pojan muistolle Joensuun torilla

Viime kesänä äitinsä ja isänpuolensa huostassa kuolleen neljävuotiaan pojan kohtalo on koskettanut laajasti Joensuussa, mutta myös muualla.

Facebookissa Joensuuhun kokoonkutsutun muistotapahtuman lisäksi kynttilöitä on sytytetty tänään ainakin Outokummussa, Polvijärvellä ja Varkaudessa. Monet ovat halunneet olla mukana sytyttämällä kynttilän kotonaan.

Joensuun torille saavuttiin sunnuntai-iltana pitkin iltaa. Torin vesialtaalle tuotiin kynttilöiden lisäksi nalleja ja pikkuautoja. Muistelijoiden joukossa oli paljon pieniä lapsia vanhempineen, nuoria aikuisia ja kokonaisia perheitä.

14-vuotias Nea Sallinen tuli paikalle isänsä kanssa yli 40 kilometrin päästä Polvijärveltä.

– Tämä on koskettanut syvältä. Miksi niin pienenä piti kärsiä niin paljon, hän pohtii.

Isä Janne Sallinen on pohtinut lapsen kuolemaan johtaneissa tapahtumissa paljon lastensuojelun roolia. Hän on myös seurannut tapauksen kaikki käänteet ja uutisoinnin, koska on itse kotoisin Joensuun Rantakylästä, jossa pikkupoika eli ja kuoli.

– Monen oikeudentuntoa tämä on koetellut oikein tosissaan. Tämä pistää niin vihaksi monilla, Sallinen kertoo.

Sallisten seurassa ollut Katja Pirinen sanoo, että vähintä mitä hän voi tehdä, oli tulla paikalle osoittamaan myötätuntoaan kynttilämeren ääreen. Kolmikko toi lisäksi vielä kahden muun kynttilät Joensuun torin vesialtaalle.

Avaa kuvien katselu Joensuun torin vesialtaalle kokoontui iso joukko ihmisiä tuomaan kynttilöitä. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Joensuulaiset ystävykset Krista Salmi ja Henna Riekki ovat puhuneet tapauksesta paljon keskenään viime kesästä saakka.

– Kun tietää jollain tavalla ne ihmiset, niin tässä on ollut epäuskoakin. Miten voi olla tuollaista julmuutta pientä lasta kohtaan. Minulla on oma pieni lapsi, niin se on äitinä käsittämätöntä. Ihan kaikki surusta vihaan on tullut mieleen, kertaa Salmi.

Epäuskoa Salmi kertoo tunteneensa, kun lapsen kuolemasta syytettynä olleet äiti ja isäpuoli aiemmin tällä viikolla vapautettiin odottamaan tuomiota.

Avaa kuvien katselu Myös nalleja ja pikkuautoja tuotiin yhteisölliseen muistotilaisuuteen. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Naiset kokivat yhteisen kokoontumisen torille ja spontaanin yhdessä lauletun ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tien” todella koskettavina. Tapahtuman käsittelyyn liittyy myös voimattomuuden tunteita.

– Hienoa, kun ihmiset kokoontuivat näyttämään, että välittävät. Toivon, että tämä jotenkin vaikuttaa siihen, että tätä ei unohdettaisi. Tällainen ei saa toistua, pohtii Riekki.