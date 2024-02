Oppenheimer ja Poor Things kahmivat Bafta-palkintoja Britannian elokuvagaalassa

Elämäkerrallinen trilleri Oppenheimer on voittanut seitsemän elokuvapalkintoa Lontoossa sunnuntai-iltana järjestetyssä Bafta-gaalassa. Se palkittiin muun muassa parhaana elokuvana, ja ohjaaja Christopher Nolan vei parhaan ohjaajan palkinnon.

Elokuvassa ydinpommin keksijää Robert Oppenheimeria esittävä irlantilaisnäyttelijä Cillian Murphy palkittiin parhaasta miespääosasta ja Robert Downey Jr. parhaasta miessivuosasta. Lisäksi Oppenheimer palkittiin editoinnista, kuvauksesta ja musiikista. Elokuva oli ehdolla kolmessatoista kategoriassa.

Gaalan ennakkosuosikkeihin niin ikään kuulunut omintakeinen scifikomedia Poor Things sai viisi Bafta-palkintoa. Emma Stone palkittiin naispääosastaan Yorgos Lanthimosin ohjaamassa elokuvassa. Lisää palkintoja elokuva sai puvustuksesta, maskeerauksesta ja kampauksesta, visuaalisista efekteistä sekä tuotannon suunnittelusta.

Auschwitzin päällikön Rudolf Hössin ja hänen Hedwig-vaimonsa elämästä keskitysleirin kupeessa kertova The Zone of Interest voitti kolme palkintoa. Saksankielinen elokuva sai parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon. Se palkittiin kuitenkin myös parhaana brittielokuvana, sillä se oli puolalais-brittiläinen yhteistuotanto. Lisäksi Jonathan Glazerin ohjaama The Zone of Interest sai palkinnon hyytävän hyvästä äänimaailmastaan.

Parhaan naissivuosan palkinnon vei Da’Vine Joy Randolph draamakomediassa The Holdovers. Yleisö palkitsi vuoden tulokkaana Mia McKenna-Brucen, joka on pääosassa Suomessa ensi perjantaina ensi-iltansa saavassa draamassa How to Have Sex.

Parhaana animaationa palkittiin Hayao Miyazakin Poika ja haikara. Parhaan käsikirjoituksen Baftan vei ranskalainen trilleri Putoamisen anatomia.

Ukrainan sota näkyi gaalan voittajissa, sillä parhaan dokumenttielokuvan palkinto myönnettiin ukrainalaisjournalisti Mstyslav Tšernovin dokumentille 20 päivää Mariupolissa.

Killers of the Flower Moon ja Barbie jäivät palkinnotta

Oppenheimerin ja Poor Thingsin lisäksi gaalan kolmas ennakkosuosikki oli Martin Scorsesen ohjaama ja Leonardo DiCaprion tähdittämä tosipohjainen rikosdraama Killers of the Flower Moon. Se jäi kuitenkin kokonaan ilman palkintoja. Samoin kävi viime kesän superhitille, Greta Gerwigin ohjaamalle Barbie-elokuvalle.

Bafta-palkintoja parhaille kotimaisille ja ulkomaisille elokuville ja niiden tekijöille jakaa Isossa-Britanniassa vuosittain maan elokuva- ja televisioalan akatemia. Bafta-palkinnot ovat usein antaneet osviittaa siitä, mitkä elokuvat menestyvät 11. maaliskuuta Los Angelesissa järjestettävässä Oscar-gaalassa.

