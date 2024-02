Tämä kaikki tiedetään karkuteillä olleesta Pedro-boasta

Mateilijat voivat elää yli 20 vuotta, joten ennusteen mukaan Pedrolla on vielä ainakin kahdeksan vuotta elinaikaa. Videon kuvaus: Katri Tihilä / Yle. Videon editointi: Ronnie Holmberg / Yle.

Brasiliansateenkaariboa Pedro on muuttanut uuteen terraarioon Korkeasaaren eläintarhassa Helsingissä.

Korkeasaaren eläintarhassa järjestettiin maanantaiaamuna lehdistötilaisuus, jonka yhteydessä 12-vuotias boa kuljetettiin styroksilaatikossa uuteen kotiinsa Hämärä-nimiseen taloon.

Eläintenhoitaja Sini-Suvi Helenius oli paikalla, kun Pedro tammikuussa löytyi lähes puolen vuoden karkureissun jälkeen. Pedro oli kiertäytynyt kerälle viereisen Amazonia-talon lattiakaivoon.

Helenius kuvailee hetkeä iloiseksi ja hämmentäväksi, sillä Pedro löytyi sattumalta siivouksen yhteydessä.

– Työkaveri tuli juosten vastaan käytävällä. Pelästyin, että jotain on tapahtunut. Sen sijaan hän huusi, että käärme on löytynyt, Helenius muistelee.

Helenius nosti työkaverinsa kanssa käärmeen pois lattiakaivosta. Pedron iho oli hyvässä kunnossa ja eläin oli virkeän oloinen. Merkit viittasivat siihen, että Pedro voi karkureissustaan huolimatta hyvin.

Avaa kuvien katselu Sateenkaariboa Pedro ei ole myrkyllinen. Se saalistaa ravinnokseen kuristamalla pieniä jyrsijöitä ja sammakoita. Kuva: Katri Tihilä / Yle

Avaa kuvien katselu Kuvassa on Pedron uusi terraario, joka sijaitsee Korkeasaaren Hämärä-talossa. Kuva: Katri Tihilä / Yle

Pedron vointia seurataan

Pedro katosi eläintarhan Amazonia-talon terraariosta heinäkuussa.

Jo alussa epäiltiin, että käärme on karannut viemäriputken kautta. Henkilökunta etsi käärmettä muun muassa putkiverkostoa kuvaamalla. Myös yleisövessoja suljettiin etsintöjen takia.

Sitä houkuteltiin takaisin kotiinsa muun muassa lämpöpesien ja pakasterottien avulla. Korkeasaaren henkilökunta kuitenkin uskoi, että käärme löytyisi lopulta Amazonia-talosta, sillä Suomen ilmasto ei ole käärmeelle sopiva.

Sini-Suvi Heleniuksen mukaan vieläkään ei ole täyttä selvyyttä siitä, miten käärme pääsi karkaamaan. Todennäköisesti se on kuitenkin päässyt livahtamaan terraarion lattiakaivon kautta. Amazonia- ja Hämärä-talojen alla on sokkeloinen viemäriverkosto, jossa Pedro on luultavasti liikkunut.

– Pedro on tuskin ollut puolta vuotta lattiakaivossa. Uskon, että Pedro on liikkunut ja saalistanut ruokaa itselleen.

Pedron vointia on seurattu karkureissun jälkeen. Käärme oli päässyt laihtumaan hieman. Nahanluonti kuitenkin viittaa siihen, että käärmeen vointi on hyvä.

– Pedroa on ruokittu pikkuhiljaa. Lajityypilliseen tapaan Pedro on piileskellyt pohjakarikkeen seassa päivisin. Se on aktiivisempi yöllä.

Avaa kuvien katselu Pedro-boa löytyi tammikuussa kaivon siivoamisen yhteydessä. Seassa oli turvetta. Kuva: Sini Paldan / Korkeasaaren eläintarha

Uudessa terraariossa Hämärä-talossa Pedro saa leikkiä uudessa vesielementissä ja käärme saa myös lisää kiipeilytilaa. Heleniuksen mukaan uusi terraario on tiivis. Hänen mukaansa tila on käyty moneen kertaan läpi, jotta Pedro ei pääsisi karkaamaan uudelleen.

Heleniuksen mukaan Korkeasaaren kävijät ovat kyselleet jonkin verran Pedron perään.

– Hämärä-talossa on eläimiä, jotka ovat stressi- ja ääniherkkiä. Toivomme, että yleisö käyttäytyy rauhallisesti ja hiljaisesti, koska silloin on parhaat mahdollisuudet nähdä eläimiä.