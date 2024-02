Hallitus on sitoutunut Länsiradan rakentamiseen, sanoo Petteri Orpo – vastustus ei ole yllättänyt pääministeriä

Petteri Orpo totesi pääministerin haastattelutunnilla, että hallitus on sitoutunut aloittamaan Länsiradan rakentamisen Turun ja Salon sekä Espoon ja Lohjan välisillä raiteilla.

Pääministeri Petteri Orpo kertoo hallituksen olevan sitoutunut Länsiradan, eli entisen Turun tunnin junan rakentamiseen.

Länsiradasta kysyi Ylen pääministerin haastattelutunnilla Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Jussi Orell.

Orpon mukaan julkisessa keskustelussa on välillä unohtunut, että tällä hallituskaudella tarkoitus on rakentaa ainoastaan radan molemmat päät, eli Salon ja Turun välinen kaksoisraide sekä Lohjan ja Espoon välinen raide.

Nämä raiteet mahdollistavat myös lähijunat Salon ja Turun välillä sekä Lohjan ja Espoon välillä.

– Kyseessä on väkirikkaimpien alueiden iso hanke. Espoosta Lohjan suuntaan tuleva yhteys on tärkeä Uudenmaan kehittymisen kannalta ja kyllä, se nopeuttaa myös matkaa länsirannikolta pääkaupunkiin, Orpo toteaa.

Avaa kuvien katselu Turun päässä ratatyömaa on jo käynnissä, kun Turun päärautatieaseman ja Kupittaan aseman välille rakennetaan kaksoisraidetta. Kuva: Jouni Koutonen / Yle

Oikorata Salosta Lohjalle jää tulevien hallitusten vastuulle ja niiden päätettäväksi.

– On seuraavien hallitusten asia, koska koko yhteysväli valmistuu. Me olemme tehneet linjauksen, että koko yhteysväliä lähdetään rakentamaan, mutta nämä kaksi osuutta tehdään, Orpo sanoo.

Orpon mukaan hankkeen kohtaama vastustus ei ole yllättänyt.

– Politiikassa mikään ei herätä intohimoja niin kuin tiet, raiteet ja sillat, ja ne ovat aina väärässä paikassa. Poliittista melskettä hankkeen suhteen on riittänyt, mutta se ei mielestäni ole niin vaikea asia, kuin annetaan ymmärtää.

Ratahanke jumissa rahoitusneuvotteluissa

Länsirata on kuntien ja valtion yhteinen hanke ja hankeyhtiötä rahoittavat molemmat osapuolet. Turku ja Espoo ovat vaatineet, että kuntien rahoitusosuutta pienennetään kuntatalouden heikon tilan vuoksi ja valtion osuutta hankkeessa kasvatetaan.

Aikaisemmin kustannukset oli määrä jakaa niin, että kunnat maksaisivat ratahankkeesta 49 prosenttia ja valtio 51 prosenttia.

Pääministerin haastattelutunti su 18.2.2024 Länsirataa käsitellään pääministerin haastattelutunnilla kohdasta 32.24 alkaen.

Seuraava askel on kuntien ja valtion välinen neuvottelu siitä, kuka kuittaa hankkeesta suurimman laskun.

– On selvää, että esitetty 49 prosentin maksuosuus on liian suuri kuntien talouksille, joiden koko on pienentynyt lähes 60 prosenttia sote-uudistuksen myötä, Turun kaupungin yhteysjohtaja Matti Niemi sanoi Ylelle tammikuun lopulla.