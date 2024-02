Tällainen 11-metrinen teos nousee kansallismaisemaan – tien remontti vei monen autoilijan hermot Tampereella

Tavoitteena on, että teos valmistuu viimeistään keväällä 2025. Teoksen paikka Satakunnankadun kiertoliittymässä on kaupungissa keskeisellä paikalla.

Tampereella on pitkään ollut liikenne sekaisin. Loppuvuodesta Satakunnankatu sai uuden kiertoliittymän.

Kiertoliittymän on ollut tarkoitus sujuvoittaa Tampereen keskustan liikennettä, joka menee helposti jumiin. Pitkäksi venynyt remontti tosin kävi tamperelaisten hermoille.

Paikka on myös ulkopaikkakuntalaisille tuttu, sillä Tammerkosken lisäksi lähellä on Tampellan ja Finlaysonin punatiiliset rakennukset, arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelema keskuspaloasema ja perinteikäs Tammer-hotelli.

Nyt vastavalmistuneeseen kiertoliittymään on tulossa myös näyttävää taidetta. Voittajaksi nousi Aleksi Leinosen teos ”Valo joka ei sammu”.

– Tammerkosken koskimaisema on Tampereen ydin, jonka ympärille koko kaupungin kulttuuri on kasvanut. Se on osa kansallista identiteettiämme ja tärkeä osa teollisen kehityksen historiaa, Leinonen kuvaa teosta tiedotteessa.

Teos koostuu neljästä teräsverhoillusta 11-metrisestä rakenteesta ja se näyttäytyy erilaisena eri suunnista. Osa elementeistä symboloi koskea ja naisen siluettia.

Avaa kuvien katselu Tampereen taidemuseo järjesti teoksen löytämiseksi avoimen portfoliohaun teemalla ”Tekniikan ja teollisuuden Tampere”. Voittajaksi valikoitui Aleksi Leinosen työ. Kuva: Tampereen taidemuseo

Tampere tunnetaan etenkin kenkä- ja tekstiiliteollisuudesta, joka työllisti 1800–1900-luvulla tuhansittain naisia. Tampereesta puhuttiinkin naisten kaupunkina. Yhä edelleen enemmistö Tampereen asukkaista on naisia.

Teoksen rahoitukseen osallistuu viime vuonna 130 vuotta täyttänyt Tampereen Teknillinen seura, jonka edustajat olivat myös mukana palkintolautakunnassa.

