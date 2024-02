Käsittämättömän liukas keli laittoi huoltoyhtiöt koville: ”Levitimme vuorokauden aikana 350 000 kiloa hiekkaa”

Ylös alas sahaava sää on kerryttänyt katuviemäreihin jäätä, tukkinut talojen rännejä ja rikkonut ilmalämpöpumppuja. Putkifirmoille se tietää huippusesonkia.

Vaihteleva kevättalvinen sää on aiheuttanut kysyntään todellisen suman kiinteistönhuollossa. Pakkasen ja suojasään välillä sahaava lämpötila on saanut katukaivoissa kulkevan veden vuoroin sulamaan, vuoroin jäätymään. Tämä on kerryttänyt niihin jäätä.

Kouvolassa toimivalla VTM-Putkistohuollolla on pitänyt kiirettä. Putkihuoltoa ja -saneerauksia tekevä kymmenen hengen firma sulatti viemärikaivoja Kouvolan alueella koko viikonlopun.

– Puhelin on soinut aamupäivällä jo lähes kaksikymmentä kertaa sulatuksiin liittyen, kertoo yrityksen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Makkonen.

Tuomas Makkonen kertoo millaista sesonkiaikaa kevät putkihuoltoyhtiölle on.

Firmalla on tällä hetkellä täydessä työssä kymmenen putkihuoltoyksikköä.

– Talvisää on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen epävakaa, ja jäätä on kertynyt runsaasti. Kun asteet menevät plussan puolelle ja vesi lähtee virtaamaan, niin tulee ongelmia. Se tietää meille sesonkia, sanoo Makkonen.

Avaa kuvien katselu Jarno Makkonen sulatti jäätynyttä kaivonkantta marketin pihassa Kuusankoskella. Kuva: Antro Valo / Yle

Tyypillinen sulamisajankohdan työ on Makkosen mukaan umpeen jäätyneen kaivonkannen sulatus lämpimällä vedellä. Jäätä voi kuitenkin olla kertynyt myös syvemmälle: joko kaivon sisälle tai kaivosta lähteviin linjastoihin.

Vuorokaudessa 350 tonnia hiekkaa

Rannikkokaupungissa Kotkassa Kotkan kiinteistöpalveluiden aluepäällikkö Mikko Pirinen kuvailee kiinteistöhuollon loppuviikkoa mielenkiintoiseksi.

– Suuremmilta tuhoilta ja henkilövahingoilta vältyttiin, mutta jäätyneet viemärit ja tulvivat kellarit teetättivät meillä paljon töitä, Pirinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Viime tammikuussa viemärit tulvivat rajusti Kotkan keskustassa. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Perjantai-iltana Etelä-Suomessa satoi laajalti alijäähtynyttä vettä. Maahan osuessaan jäätyvä vesisade kuorrutti jäällä jo kertaalleen hiekoitetut väylät.

– Levitimme vuorokauden aikana 350 000 kiloa hiekkaa. Se on kyllä ehdoton ennätys, kertoo Kotkan kiinteistöpalveluiden aluepäällikkö Mikko Pirinen.

Pirisen mukaan ajoväylät olivat paikoitellen niin liukkaat, että firman konekuskit joutuivat ajamaan traktorien kauhat ja aurauslevyt maassa pysyäkseen tiellä.

Avaa kuvien katselu Lappeenrannassa piti viime lauantaina sulkea osa Helsingintietä valtavan vesimäärän takia. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

– Välillä jouduimme hiekoittamaan ajoteitä, jotta pääsimme irrottamaan penkkaan juuttunutta omaa kalustoa. Erittäin haastavat olosuhteet, Pirinen sanoo.

Kotkassa jäätyvä sadevesi romahdutti myös puiden oksia.

Lappeenrannassa sade sai useat risteykset lainehtimaan ja pelastuslaitos sulki katuja lätäköiden vuoksi.