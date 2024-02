Suurtulva pakottaisi Porin avaamaan padot ja päästämään jokiveden pelloille – kukaan ei tiedä, mihin vesi siitä leviäisi

Porilla on suunnitelma poikkeuksellisen suurtulvan varalle: veden ohjaaminen peltoalueelle. Nyt yritetään selvittää, minne vesi silloin tarkalleen kulkeutuisi.

Poikkeuksellinen suurtulva Kokemäenjoessa pakottaisi Porin kaupungin vaikeaan ratkaisuun: avaamaan tulvapadot ja myös osan autoteistä niin, että vesi virtaisi keskusta-alueen ja Kokemäenjoen pohjoispuolelle Toukarin ja Kahaluodon haja-asutusalueille.

Ongelma vain on, että tällä hetkellä kenelläkään ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten vesi näillä alueilla käyttäytyisi.

Matalassa Kokemäenjoen suistossa sijaitseva Pori on Suomen merkittävin tulvavaarakohde. Vaara-alueen koko on noin 50 neliökilometriä. Tästä vajaa puolet on rakennettua aluetta ja loput maatalous- ja haja-asutusaluetta.

Tulvavaara-alueella on kaupungin mukaan noin 5 000 asuntoa ja 15 000 asukasta.

Avaa kuvien katselu Porin tulvavaara-alue. Kuva: Porin kaupungin nettisivut

Vesi pelloille – mutta minne tarkalleen?

Erittäin harvinaisessa tulvatilanteessa on tarkoitus suojata kaupungin keskusta-aluetta ja rajata pahimmat tulvat koskemaan tiheimmin asutuista kaupunginosista korkeintaan Toejokea sekä Lotskeria ja Hyvelänviikiä.

Avaa kuvien katselu Toukarin peltoaukeaa. Kuva: Antti Laakso / Yle

Suunnitelman tausta-ajatuksena on pyrkiä mahdollisimman pieniin vahinkoihin. Nyt on kuitenkin havahduttu siihen, että tarkempien arvioiden puuttuessa tulvapatojen avaaminen voisi johtaa jopa pahempaan lopputulokseen kuin niiden avaamatta jättäminen.

Kaupunki on tilannut Suomen ympäristökeskukselta selvitystyön, jonka tuloksena saadaan suunnitelmat siitä, miten ja missä aikataulussa suurtulvatilanteessa kannattaa toimia. Tiettävästi vastaavaa mallinnusta ei ole aiemmin tehty Suomessa.