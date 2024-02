Suomen suurin Ukrainan lippu liehuu Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuosipäivänä Haminassa

Haminassa liehuu lauantaina 24. helmikuuta valtava Ukrainan lippu. Satametrisessä lipputangossa on nähty tavallisesti Suomen lippu, mutta kaupunki haluaa Ukrainan lipulla muistaa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuosipäivää.

Lipputangon koon vuoksi lippukin on suuri. Pituudeltaan se on 21 metriä ja leveydeltään 16,7 metriä eli samaa mittaluokkaa koripallokentän kanssa.

Suurten lippujen teettäminen maksaa Haminan viestintäasiantuntija Minna Nordströmin mukaan 3 000–3 500 euroa riippuen lipun monimutkaisuudesta. Rahat lippuun tulivat kansanedustajilta.

Kansanedustajat keräsivät lippurahat Helsingissä. Pääkerääjinä olivat eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) ja eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtaja Pekka Toveri (kok.).

Lippu saapui kaupunkiin tehtaalta viikko sitten. Se nostetaan salkoon lauantaina 24.2. kello 11. Kaupunki järjestää hetkeen pienen tilaisuuden.

Suomen lipun vuoro Kalevalanpäivänä

Haminan lipputankoa on huollettu pari kuukautta, minkä takia sillä ei ole voinut liputtaa. Lipputanko on esimerkiksi maalattu ja ruosteisia kohtia on korjattu. Ensimmäisenä lippuna salkoon nousee Ukrainan lippu.

Ukrainan lippu lasketaan alas jo lauantaina illalla. Sen sijaan Kalevalanpäivänä 28. helmikuuta salkoon nouseva Suomen lippu pysyy liehumassa ympäri vuorokauden niin kauan kuin tuuliolosuhteet sallivat.

Avaa kuvien katselu Haminan lipputangossa on useimmiten Suomen lippu. Arkistokuva. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Haminan satametrinen lipputorni pystytettiin kunnianosoituksena 100-vuotiaalle Suomelle vuonna 2018. Siihen joudutaan uusimaan lippu useamman kerran vuodessa, sillä suurlippu haurastuu nopeasti sään ja merituulien takia.

Lipusta ja tangosta on tullut yksi Haminan nähtävyys.

Esimerkiksi kesällä Nordströmille on soitettu erikseen onko lippu salossa, mutta vain lipun takia harvempi matkustaa Haminaan.

– Ohikulkijoita se kuitenkin pysäyttää.