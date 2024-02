Suomen ympäristökeskus varoittaa isojen hallien lumikuormasta

Kuplahalleissa lumen määrän riskiraja on muita halleja alhaisempi. Arkistokuva.

Suurin lumikuorma on Itä-Suomessa. Rakennevirheiden riskiraja on jo ylitetty monin paikoin.

Suomen ympäristökeskus varoittaa kattojen lumikuormasta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Varoituksen mukaan isojen hallien, maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita kannattaa tarkkailla nyt aktiivisesti lumikuorman varalta.

Rakennevirheet alkavat tavallisimmin ilmetä, kun maaston lumikuorma kasvaa noin sataan kiloon neliömetrillä. Tämä raja ylitetään Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan lisäksi myös monin paikoin Lapissa ja Kainuussa.

Suuren hallin katolta lunta kannattaa poistaa, kun lunta on kertynyt 50 sentin kerros. Kuplahalleissa riskiraja on 50–60 kiloa, mikä vastaa paksuudeltaan noin 30 sentin lumikerrosta.

Oulun eteläpuolella lunta on ajankohtaan nähden 20–50 kiloa tavanomaista enemmän neliömetriä kohden. Suurin lumikuorma on Itä-Suomessa. Viikonlopun lumisateet kasvattivat lumikuormaa ja ensi viikonvaihteeksi on ennustettu vesisadetta, mikä nostaa lumikuormaa.

Omakoti-, pari-, tai rivitalot sekä kerrostalot eivät kuulu kattojen lumikuormien riskikohteisiin. Kiinteistön omistajan tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle.