Asiantuntijan vinkit hevi-osastolle: Valitse tertulliset tomaatit ja etsi vesimelonista kellertävä alue

Mistä tietää päältäpäin mikä mandariini on makea ja mikä appelsiini mehukas? Valinnassa auttaa muutama helppo muistikikka.

Alkuvuosi on sitrushedelmien sesonkiaikaa ja esimerkiksi appelsiineja myydään juuri nyt monissa kaupoissa tarjoushintaan. Helsinkiläisen Alanya Marketin myymäläpäällikkö Zeynel Gunbeyi vinkkaa, että appelsiineja valittaessa kannattaa ensimmäisenä miettiä miten ne aikoo nauttia:

– Pienikokoiset appelsiinit ovat usein mehukkaita ja ne sopivat hyvin puristettavaksi, isommat taas syötäviksi sellaisenaan.

Gunbeyi kehottaa ihmisiä tunnustelemaan kuorellisia hedelmiä kädessä ennen ostopäätöstä. Hän itse pitää esimerkiksi appelsiinin paksulta tuntuvaa kuorta hyvänä. On toki tärkeä myös tarkistaa ettei hedelmässä ole pehmeitä kohtia. Ne voivat kertoa mädäntymisestä.

Tärkein vinkki liittyy kuitenkin appelsiinin pieneen kovaan kantaan.

– Tuoreessa appelsiinissa on vihreä kiinteä kanta mikä lähtee helposti irti. Jos appelsiini on poimittu kauan sitten, on kanta muuttunut ruskeaksi eikä kuivaa kantaa ole helppo irrottaa, Gunbeyi opastaa.

Zeynel Gunbeyi kertoo videolla miksi hän suosii itse lehdellisiä klementiinejä.

Ontelot paljastavat vanhan mandariinin

Pikkusitrukset eli mandariinit, klementiinit sekä satsumat kuuluvat monen suomalaisen suosikkihedelmiin. Moni puhuu näista kaikista mandariineina vaikka kyseessä on eri lajikkeet. Todellisuudessa näistä ehdottomasti suosituimpia ovat klementiinit. Klementiineistä on saatavilla useita lajikkeita, mikä saattaa selittää sen miksi klementiinit maistuvat erilaisilta eri ostokerroilla.

Zeynel Gunbeyi kertoo, että pikkusitrusten valinnassa pätevät pääosin samat vinkit kuin esimerkiksi appelsiineissa.

– Kun klementiinin ottaa käteen, pitää sen tuntua napakalta. Hedelmäliha on hyvä tuntea, mutta sisältö ei saa olla liian onteloinen, silloin hedelmä on usein kuiva tai jopa mätä.

Mikäli kaupassa on tarjolla pikkusitruksia missä on lehdet kiinni, hän kehottaa ehdottomasti suosimaan niitä. Lehdet kertovat hedelmän tuoreudesta. Mitä hyvävoimaisemmat lehdet, sen parempi.

Hedelmän kannan tarkastelu kannattaa myös pikkusitrusten kohdalla. Mikäli kanta on vihreä ja irtoaa helposti, on hedelmä tuore. Ruskea tiukassa pysyvä kanta kertoo taas siitä, että hedelmä on irronnut puusta ja hyvä tovi sitten eikä makukaan ole usein enää paras mahdollinen.

Tarkkaile vesimelonin viiruja

Makea ja raikas vesimeloni on monen kesäherkku. Isosta melonista riittää iloa pitkäksi aikaa, varsinkin jos onnistuu valitsemaan hyvän yksilön.

– Vesimeloneita ostaessa kannattaa varmistaa, että jossain kohtaa hedelmää on kellertävä vaalea alue. Se on merkki siitä, että meloni on saanut paljon auringonvaloa ja maistuu makealta, Gunbeyi vinkkaa.

Myös meloneissa on kanta, mutta toisin kuin sitrushedelmissä, tunnistaa hyvän melonin ruskeasta kannasta. Myös raidoituksella on väliä.

– Ei riitä, että on vaaleita ja vihreitä raitoja, vaan kannan kohdalta pitää lähteä myös kellertävän rusehtavia raitoja, hän jatkaa.

Vesimelonien muoto kertoo myös hedelmän mausta. Pyöreät melonit ovat makeampia kuin pitkulaisen malliset yksilöt.

Zeynel Gunbeyi rakastaa makeita tomaatteja. Hän kertoo videolla miksi tomaatit kannattaa säilyttää kotonakin tertuissa.

Herkkutomaatteja tertusta

Tomaatit kuuluvat monen suosikkikasviksiin ympäri vuoden. Zeynel Gunbeyillä löytyy vinkki myös näiden valintaan.

– Mikäli tykkäät makeista tomaateista, kannattaa ehdottomasti suosia terttutomaatteja. Tertussa oleva tomaatti hengittää tertun kautta ja jatkaa kypsymistään myös sen jälkeen kun se on irrotettu kasvupaikastaan, hän kertoo.

Terttutomaattia ei siis kannata irrottaa tertusta kotonakaan turhan aikaisin.

– Terttu on kuin tomaatin keuhkot. Se kypsyy ja makeutuu niin kauan kun on kiinni tertussa, Gunbeyi jatkaa.

Oli tomaatti mitä lajiketta hyvänsä, muistuttaa Zeynel Gunbeyi myös sen oikeasta säilytyksestä. Ihanteellinen säilytyslämpötila tomaatille on +13 astetta. Mikäli tällaisia olosuhteita ei kotona ole, on parempi säilyttää tomaatteja mieluummin liian lämpimässä kuin liian kylmässä.

– Tomaatit muuttuvat jääkaapissa vetisiksi eli sinne niitä kannata laittaa, hän summaa.