Maailman terveysjärjestö sanoo järkyttyneensä Nasserin sairaalan tuhosta Gazassa

WHO:n mukaan sairaalassa on vielä 180 potilasta, mutta sairaala on vahingoittunut Israelin hyökkäyksessä ja välttämättömistä tarvikkeista on pulaa.

Avaa kuvien katselu Munuaispotilaat odottavat hoitoa Al-Najjarin sairaalassa Gazassa 19. helmikuuta 2024. Potilaita joutui siirtymään tänne, kun Nasserin sairaala piiritettiin. Kuva: EPA/HAITHAM IMAD