Paavo Väyrysen omistamassa hotellissa tulipalo – asukkaat jouduttiin evakuoimaan

Keminmaassa sijaitsevaan hotelli Pohjanrantaan hälytettiin varhain tiistaina aamukuuden jälkeen palokunta sammuttamaan tuhka-astiaa, joka oli syttynyt tuleen hotellin kellarissa sijaitsevassa teknisessä tilassa. Hotellin omistaa Pohjanranta Oy, jonka toimitusjohtaja on Paavo Väyrynen.

Hotellin asiakkaat evakuoitiin nopeasti ulos hotellista. Rakennuksessa toimii myös nuorisokoti, jonka asukkaat evakuoitiin.

– Hotellissa oli palon aikaan parikymmentä asukasta. Asukkaat sekä nuorisokodin väki on saatu turvaan juhlasaliin, siellä meillä on isot tilat. Osa asukkaista on lämmittelemässä pihalla sijaitsevassa paanukirkossa, Pohjanrannassa kiinteisöstä vastaava Mikko Lampela kertoo.

Lapin pelastuslaitoksen sammutettua palaneen tuhka-astian, tilat tarkastetaan ja tuuletetaan. Lampelan mukaan palosta tuli pientä savuhaittaa, mutta se ei vaikuta hotellin toimintaan ja hotelli saadaan vielä tiistain aikana takaisin normaali toimintaan.