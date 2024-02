Junavuorokatko jatkuu jo toista viikkoa – bussit korvaavat matkustajajunat Porin ja Tampereen välillä keskiviikkonakin

VR on ohjannut junamatkustajat linja-auton kyytiin Porin ja Tampereen välille viime viikosta lähtien.

Porin ja Tampereen väliset matkustajajunavuorot korvataan edelleen busseilla myös huomenna keskiviikkona. VR kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Tampereen ja Porin välillä ei viime viikolla kulkenut ainuttakaan matkustajajunaa. Vuorot on korvattu tänään tiistaina linja-autokyydeillä kuten tehtiin myös eilen maanantaina.

Bussit lähtevät ja pysähtyvät asemilla. Isossa osassa lähtöjä on sekä suora että väliasemien kautta kiertävä linja-auto.

Suoraan ajavan linja-auton matka-aika on Porin ja Tampereen välillä noin 1,5 tuntia ja kiertävän noin 2,5 tuntia.

Kiertävä bussi kulkee Harjavallan, Kokemäen, Vammalan, Karkun, Nokian ja Tesoman kautta.

Muualla suurempi tarve junille

Matkustajajunien perumisten taustalla on viimeviikkoinen ratavaurio Lahden ja Kouvolan välillä. Se ehti vioittaa monia vetureita ja junavaunuja.

VR on tämän jälkeen tarkastanut koko kalustonsa ja tarkastettuja junia on keskitetty alueille, joilla on suurin tarve perustuen matkustajamääriin.

– Arvioimme muun muassa matka-aikojen pidentymistä ja junavuorojen määrää vuoroväleillä. Pori–Tampere-reitillä on mahdollista järjestää korvaavaa liikennettä suhteellisen helposti, mikä säilyttää myös palvelutason hyvänä verrattuna muihin reitteihin, kertoi maanantaina Ylelle sähköpostila tavoitettu VR:n operatiivinen johtaja Toni Rinne.