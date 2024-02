Hallitus vastaa välikysymykseen ”työmarkkinakaaoksesta” – Satonen: Suomen kilpailukyky kuin ”miesten seiväshyppy”

SDP:n Lindtman: Orpo, ei tehdä tästä arvovaltakysymystä

Välikysymyksen jättänyt SDP vetosi puheenvuorossaan hallitusta kuulemaan palkansaajia ja neuvottelemaan ratkaisusta jossa ”työmarkkinajoustot ja turva ovat tasapainossa”.

– Vetoamme teihin: aloittakaa neuvottelut, katkaiskaa vastakkainasettelun kierre, Lindtman vastasi.

– Näin on ratkaistu talvisodasta saakka. On selvitty kun on luottamusta, ja halua löytää yhteisiä ratkaisuja.

Välihuuteluissa Lindtmanilta kysyttiin, onko näin ollut tosiaan viime vuosinakin.

Miksei pääministeri ole vastaamassa, Satonen on renki

Lindtmanin mukaan on erikoista että välikysymykseen vastasi työministeri Satonen, eikä pääministeri Petteri Orpo (kok.) tai valtiovarainministeri, joka seuraa keskutelua ministeriaitiosta Lindtmanin takana.

– Työministeri taitaa olla tässä renki eikä todellinen ratkaisija.