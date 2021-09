Betty Fvck on vietnamilainen maahanmuuttaja, tuleva tohtori ja kansainvälisesti tunnettu drag queen, jolle taide on poliittinen kannanotto

Miksi tällä hetkellä on dragin kulta-aika? Millä tavoin drag-kulttuuri inspiroi valtavirrankin kauneuskäsityksiä? Mistä syistä aihe kiinnostaa erityisesti nuoria? Drag- ja burleskiartisti Betty Fvck on todistanut ilmiön nousua aitiopaikalta.

Videopuhelun toisessa päässä ei istu Betty Fvck, vaan drag queenin siviiliminä, hillitysti pukeutunut ja pehmeän analyyttisesti artikuloiva Dao. Keskustelua ja sen teemoja Betty hallitsee kuitenkin niin suvereenisti, että selkeyden vuoksi vastauksetkin kirjataan hänen nimiinsä.

– Perimmäisellä tasolla eroa meidän välillämme ei kyllä muutenkaan ole. Minulle on tärkeää, että Betty edustaa sitä, kuka ja millainen itsekin olen, taiteilija painottaa.

Kuvateksti Yksi Betty Fvckin (kuvassa) esikuvista on näyttelijä Anna May Wong, joka kamppaili aasialaisiin liittyviä stereotypioita vastaan 1920- ja 30-lukujen Hollywoodissa. Kuva: Sami Heiskanen

Betty Fvck syntyi vuonna 2017. Hahmon läpimurto oli nopea. Alan julkaisut ottivat Bettyn omakseen, minkä ohella maine kasvoi erityisesti keikoilla. Pelkästään vuonna 2019 matkapäiviä kertyi kolmella eri mantereella 120.

– Menestyksen takana oli uskoakseni erityisesti se, että olin rohkea. Verkostoiduin määrätietoisesti pelkäämättä epäonnistumista tai pettymyksiä. Toisaalta olen sanonut hyvin harvoin ei. Olen lähtenyt innolla mukaan myös matalamman profiilin juttuihin, enkä ole metsästänyt vain isompia tilaisuuksia.

Kuvateksti Betty Fvck kertoo, että teknisesti drag-meikkaaminen on kehittynyt vielä viime vuosina todella paljon. "Rima on korkealla ja vaikutteita ovat kauneus- ja somevaikuttajien ohella ottaneet elokuvantekijätkin esimerkiksi siihen, miten eläimiä tai hirviöitä maskeerataan." Kuva: Sami Heiskanen

Ilmiönä drag on kokenut viimeisen kymmenen vuoden aikana melkoisen renessanssin. Reality-ohjelma RuPaul’s Drag Racen johdolla drag queenit ovat rynnistäneet valtavirtasuosioon ja populaarikulttuurin ytimeen.

Esiintymisen lisäksi tapahtumia tuottavalla Betty Fvckilla on vankkaa perspektiiviä nykytilanteen pohtimiseksi. Hän allekirjoittaa vahvasti näkemyksen siitä, että nyt on dragin kulta-aika ja nostaa väitteen tueksi muutaman esimerkin.

Jos joukossa on drag queen, hänet bongaa välittömästi.

Kim Kardashianin kaltaiset vaikuttajat ovat nostaneet dragin keinoja megatrendeiksi asti, ja lisäksi drag queeneja on alettu käyttää yhä enemmän muotikuvauksissa, mainoksissa ja kosmetiikassa. TikTokissa ja Instagramissa näkyy Bettyn mukaan selkeitä drag-sävyjä jopa arkimeikissä.

– Drag inspiroi kiistatta valtavirrankin kauneuskäsityksiä. Nähdäkseni kaiken taustalla on se, kuinka huomiota herättävää drag on. Jos ihmisjoukossa on drag queen, hänet bongaa välittömästi. Toki meikit ovat jo itsessään överit, mutta kokonaisuus on muutenkin yllättävä, kiinnostava, kiehtova ja äärimmäisen tarttuva.

Kuvateksti Betty Fvck muistuttaa, että dragin juuret ovat teatterissa, missä sukupuolirooleilla on leikitelty vuosisatojen ajan. Kuva: Sami Heiskanen

Drag queenit taistelevat aina jonkun asian puolesta.

Ulkoisen näyttävyyden ohella Betty korostaa myös dragin yhteiskunnallista merkitystä. Hänen mielestään ei ole ihme, että drag kiinnostaa nuoria, koska se yhdistää niin monta pinnalla olevaa aihetta.

– Kauneus, sukupuolella leikittely, vapautuminen, tyyli ja sosiaalinen media kuuluvat kaikki samaan pakettiin. Sitä paitsi drag on myös poliittinen kannanotto. Drag queenit taistelevat aina jonkun asian puolesta. Se voi olla esimerkiksi oikeus olla oma itsensä, ympäristö, feminismi ja kamppailu sotaa tai homo- ja transfobiaa vastaan.

Puhe nuorista innostaa Bettyn laajempiinkin uutta sukupolvea koskeviin suitsutuksiin. Hän sanoo ihailevansa etenkin sitä, että nuoret osaavat pitää itsestään ja tavoitteistaan ylpeästi kiinni.

– Lapsena koin, että minut istutettiin muottiin, johon en sopinut: piti olla poika, käyttää tietynlaisia vaatteita, ei saanut meikata. Nykynuoret ovat erilaisia ja vapaampia. He pääsevät internetin kautta helposti tiedon ja trendien lähteille. Edellisen polven edustajana haluan kunnioittaa heitä ja antaa olla sellaisia, kuin he ovat.

Kuvateksti "Haluan aina jättää jäljen ja rakentaa parempaa maailmaa taiteen avulla", Betty sanoo. Kuva: Sami Heiskanen

Betty toteaa, että hänestä on ollut ahdistavaa lukea kärsimyksestä, jota korona-aika on aiheuttanut etenkin mielenterveysongelmien ja identiteettinsä kanssa kanssa kamppaileville nuorille. Koronaan liittyy myös Bettyn oma, käänteentekevä kokemus, joka muutti hänen arvojaan ratkaisevalla tavalla.

– Viime talvena olin hyvin lähellä ajatusta, etten halua enää elää. Ehkä se oli masennusta, ehkä keski-iän kriisiä. Kenties osansa oli myös peruuntuneilla esityksillä. Joka tapauksessa saatoin lähes toivoa, etten heräisi seuraavana aamuna. Ennen koronaa en ikinä miettinyt tai kyseenalaistanut, miksi pitää menestyä ja edetä uralla tai tehdä rahaa.

Enää en ajattele omistamista tai tavaraa. Sen sijaan aion antaa aikani taiteelle.

Betty miettii hetken ja sanoo, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin kohdata pahoinvointinsa syyt. Helpommaksi asiasta puhumisen tekee, että tilanteen käsittely läheisten kanssa oikeasti auttoi, ja tuloksena oli paitsi toipuminen, myös uusia periaatteita.

– Enää en ajattele omistamista tai tavaraa. Sen sijaan aion antaa aikani taiteelle. Jos läheinen henkilö tarvitsee minua tai haluaa viettää aikaa kanssani, tartun tilaisuuteen. Uskon luovuuteen, tunteisiin, muiden auttamiseen ja sisuun, kuten te Suomessa sanotte.

Kuvateksti Neulotun asun ovat suunnitelleet Aalto-yliopiston muotiopiskelijat Nour Ainasoja ja Juha Vehmaanperä. Betty hehkuttaa heidän "radikaalia ja drag-henkistä" otettaan. Kuva: Sami Heiskanen

Uskon, että jokainen meistä syntyy taidetta sisällään.

Taide ei ole Bettyn mielestä ainoastaan energian ja motivaation lähde, vaan vielä paljon enemmän, kokoava nimittäjä ihmisyydelle ylipäätään.

– Uskon, että jokainen meistä syntyy taidetta sisällään. Me ihmiset olemme sitä, ja se on myös pieniä asioita, kuten miten kokkaamme tai mitä musiikkia päätämme kuunnella. Toki on ollut Mozartin kaltaisia neroja, mutta suurin osa taiteilijoista on tavallisia ihmisiä, jotka ovat päättäneet tulla taiteilijoiksi. He pohtivat valintaansa joka päivä ja oppivat samalla valtavasti identiteetistä, sukupuolesta ja siitä, kuinka toimia muiden kanssa. Niin teen itsekin, linjaa Betty.

Elämänasenteessaan tapahtuneen muutoksen johdosta Betty on miettinyt myös ammatillisia kuvioita toisenlaiselta pohjalta.

– Aiemmin oli kyse enemmän minusta, mutta nyt tarjoan mieluusti ponnahduslaudan tuoreille kyvyille ja jättäydyn itse sivummalle. Tuottajan roolissa voin nostaa esiin rohkeita, monimuotoisia ja uniikkeja artisteja. Tulevan The International Queerlesque Festival -tapahtumamme esiintyjät edustavat eri kieliä, ihonvärejä ja mantereita hemmetin kauniilla ja inspiroivalla, onnelliseksi tekevällä tavalla.

Avaa Betty Fvck - näkökulma Berliinistä Kulttuuriohjelman johtajana Suomen Saksan-instituutissa työskentelevä Mika Minetti arvioi, että helsinkiläiseksi drag- ja burleskitaiteilijaksi Betty Fvckilla on huomattavan kansainväliset verkostot. – Taannoin Betty vilahti eräässä itävaltalaisessa lehdessä yhdessä Amanda Leporen ja Dita Von Teesen kanssa eli ainakin täällä Keski-Euroopassa hän esiintyy todella kovassa seurassa. Minetti on nähnyt lukuisia Betty Fvckin esityksiä vuosien varrella. – Bettyn tyylissä minua viehättää vahva taiteellinen ote, kokeellisuus ja monialaisuus. Käsittääkseni hän suunnittelee toisinaan esiintymisasunsakin itse. Suomen Saksan-instituutti on ollut tukemassa Bettyn järjestämää Queerlesque-festivaalia esittäville taiteilijoille suunnatun TelepArt-liikkuvuusohjelman kautta. – On hienoa, että festivaali on saanut houkuteltua Suomeen tasokkaita esiintyjiä muualta maailmasta.

Kuvateksti Myös tämä puku on Nour Ainasojan ja Juha Vehmaanperän käsialaa. Kuva: Sami Heiskanen

Yksityiselämän puolella Betty/Dao tekee tällä hetkellä väitöskirjaa, joka sekin liittyy koronaan.

– Halusin valita aiheen, joka voi hyödyttää yhteiskuntaa jollakin tavalla. Väitöskirjassa tutkin, miten covid on vaikuttanut kuluttajiin ja millaiset palveluinnovaatiot voivat auttaa sopeutumaan pandemiaan.

Suomessa Betty on asunut yli kymmenen vuotta, ja oloista täällä hänellä on ennen kaikkea hyvää sanottavaa.

Olen onnellinen, että valitsin Suomen.

– En usko, että olisin alkanut Vietnamissa drag queeniksi. Tullessani Suomeen en tiennyt maasta lähes mitään, ja edelleenkin mietin, että aika hullu olin. Olen kuitenkin onnellinen, että valitsin Suomen. Elämä on lähes kaikkialla muualla vaikeampaa. Täällä on paljon hyvinvointia ja sukupuolten tasa-arvo, mikä on minulle tärkeää. Hallitus yrittää oikeasti auttaa kansaa.

Silti myös yksi iso epäkohta nousee esiin. Perimmäinen havainto on pysäyttävä, mutta oman osuutensa asian korjaamiseksi Betty esittää pilke silmäkulmassa.

– Tilastojen mukaan vain kaksi prosenttia ihmisistä Suomen tv:ssä ja elokuvissa on muita kuin heteroita. Värillisiä on vain muutama prosentti enemmän. Mietin, että olen homo aasialainen maahanmuuttaja, kuka edustaa minua? Suurin unelmani olisikin saada reality drag show Ylelle tai jollekin muulle kanavalle. Uskalluksesta asia ei ainakaan jää kiinni! Drag on supervoimani, jonka kanssa en pelkää mitään.

Betty Fvckin ajatuksia kuullaan lisää Ylen Let´s lauantai -ohjelmassa 25.9. klo 21-23. Lähetyksessä on myös otteita The International Queerlesque Festivalilta.