Saudi-Arabia ilmoitti olevansa hiilineutraali 2060 – asiantuntijan mukaan uskottavuutta tärkeämpää on asennemuutos

Kuuluisa ilmastotoimien jarruttaja on kääntänyt kelkkansa. Lisäksi maailman suurin öljy-yhtiö, saudien omistama Aramco, on ilmoittanut olevansa hiilineutraali jo vuonna 2050. Lupaukset ovat herättäneet epäilyä.

Lähi-idän ilmastopolitiikan tutkija, Mari Luomi, on seurannut Persianlahden alueen ilmastopolitiikkaa yli 10 vuotta. Hänelle, kuten varmasti monelle meistä, Saudi-Arabian ilmoitus oli yllätys.

Konkreettisia lukuja tärkeämpänä Luomi pitää symboliikkaa. On kiistatta merkittävää, kun suuri ilmastotoimien vastustaja ilmoittaa pyrkivänsä hiilineutraaliksi.

Mutta onko se uskottavaa?

– Kaikki maat näitä lupailevat. Ovatko muiden lupaukset sen uskottavampia?, Luomi pohtii.

YK:n mukaan maailman maat ovat pahasti jäljessä lupauksistaan. Päästöjä tulisi leikata jopa seitsenkertainen määrä. Lupauksia kyllä tupsahtelee kuin sieniä sateella.

Kiina ja Venäjä ilmoittivat tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuoteen 2060 mennessä. Yhdysvallat, Australia ja EU vuonna 2050.

– Ehkä Saudi-Arabia katsoo, että on parempi olla mukana kuin uida vastavirtaan, Luomi vastaa.

Kuvateksti Riad.

Taustalla paine monesta suunnasta

Luomin mielestä uskottavuuden lisäksi on hyvä pohtia, miksi ilmoitus annettiin juuri nyt.

Ensinnäkin länsimaat ovat painostaneet vahvasti.

Toiseksi naapurimaa, Arabiemiraatit, ilmoitti jo aiemmin oman hiilineutraaliustavoitteensa vuodelle 2050. Emiraatit on alueella vaa’ankielivaltio. Kun se päättää tehdä jotain, yleensä muut pyrkivät seuraamaan.

Jos Suomessa lämmitys ja pitkät välimatkat luovat haasteita, saudeilla niitä aiheuttavat helle ja kuivuus. Juomavesi tehdään merivedestä ja suolanerottelulaitokset kuluttavat valtavasti energiaa. Samoin ilmastointilaitteet.

– Saudi-Arabia on melko energiatehoton yhteiskunta, Luomi toteaa.

Aurinkoenergiaan siirtyminen on taloudellisesti kannattavaa ja energiatehokkuuteen satsaaminen säästää puhdasta rahaa.

Asenne on muuttunut ihan täysin. ― Mari Luomi

Sitten on nuoriso, joka seuraa kansainvälistä uutisointia.

– Jos ajatellaan parikymppistä saudinuorta, joka katsoo BBC:tä ja kuulee, miten maailma siirtyy pois fossiilisista, herättää se varmasti kysymyksiä tulevaisuudesta, Luomi kertoo.

Itsensä energiaministerin kerrotaan sanoneen, että hänen poikansa kyselee jatkuvasti päästöistä. Ehkä ilmastolupaukset ovat myös viesti päättäjiltä nuorille, että Saudi-Arabia on tilanteen tasalla ja pysyy mukana kilpailussa.

– Asenne on muuttunut ihan täysin, Luomi kuvaa.

Lukujen valossa Saudi-Arabian tilanne on haastava

Vaikka päästöjä pitäisi leikata, saudit aikovat lähitulevaisuudessa kasvattaa päivittäistä öljyntuotantoaan 12 miljoonasta barrelista 13 miljoonaan barreliin. Se tarkoittaa miljardien uusia investointeja öljyteollisuuteen.

Asukaslukuun suhteutettuna saudeilla on G20-maiden suurin hiilijalanjälki, 18 tonnia CO2e per henkilö. Vertailun vuoksi suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 tonnia ja intialaisen kaksi tonnia.

Sitran mukaan kestävä taso olisi 2,5 tonnia CO2e vuoteen 2030 mennessä ja vuosisadan puolivälissä enää vain 0,7.

Kuvateksti Öljykenttä Saudi-Arabiassa. Kuva: Ali Haider / EPA

Mutta.

Saudien ilmoitus koskee vain heidän omien rajojensa sisäpuolella syntyviä päästöjä. He myyvät edelleen öljyä muille, eivätkä näe siinä ristiriitaa. Myös YK:n mukaan se on sallittua.

Toisin sanoen saudit siis pelaavat sääntöjen mukaan. On syytä tarkastella sääntöjä.

Öljyllä tahkotaan rahaa, mutta kuinka kauan?

Saastuttaja maksaa -periaate voidaan nähdä seuraavasti: jos voimalaitos tupruttelee, laitoksen omistaja on vastuussa. Tuskinpa ketään yllättää, että kyseinen periaate voidaan nähdä myös muilla tavoilla, oman edun parhaaksi.

Varsinkin, kun siihen on vielä mahdollisuus.

Länsimaiden teollisuutta on siirretty Kiinaan ja siksi päästöt menevät kiinalaisten piikkiin. Se on yksi syy, miksi EU:n kansalaisen hiilijalanjälki on pienempi kuin kiinalaisen.

Tämä kaikki voi kuitenkin muuttua.

Kuvateksti Saudi-Arabian hiilijalanjälki per capita on G20-maiden korkein. Kuva: EPA

Päästöjen raportoinnissa puhutaan Scope 1, 2 ja 3 -standardeista. Niissä määritellään, kuinka pitkälle valmistaja on toimintansa päästöistä vastuussa.

Vaativin ja samalla kaikkein kiinnostavin on kolmosvaihe: siinä valmistaja on vastuussa alusta loppuun.

Otetaan pari esimerkkiä.

Saudit ulkoistavat myymänsä öljyn aiheuttamia päästöjä luvan kanssa. Samoin toimii Norja.

Yritys, joka tekee bensiiniä, raportoi ensin tuotannosta aiheutuvat päästöt. Scope 3:n mukaan yritys vastaisi myös niistä päästöistä, jotka vapautuvat auton pakoputkesta.

Shampoon valmistajan kontolle lankeaisi valmistuksen lisäksi myös suihkuttelijan käyttämän lämpimän veden aiheuttamat päästöt.

Toistaiseksi vaativimman Scope 3 -tason raportointi on EU-direktiivin mukaan suuryrityksille vapaaehtoista.

Kuvateksti Öljytankkeri. Kuva: EPA-EFE/WAM HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Saudit ulkoistavat myymänsä öljyn aiheuttamia päästöjä luvan kanssa. Samoin toimii Norja. Öljystä saaduilla tuloilla voi rahoittaa vaikka energiasiirtymää.

Helpottaako saudien asennemuutos tulevia ilmastoneuvotteluja?

Lähi-idän ilmastopolitiikan tutkija Mari Luomi kertoo, että aiemmin Saudi-Arabia ei ollut antanut riittävän tarkkoja tietoja päästöleikkauksiin liittyen. Uuden ilmoituksen kohdalla asia oli korjattu.

– Ensimmäisen kerran ministeri ilmoitti kunnon numeroita, Luomi kertoo.

Aiempi tavoite yli tuplattiin 278 miljoonaan tonniin. Aikomuksena on mm. hyödyntää hiilen sieppausta ilmasta ja tuottaa maan sähköstä puolet uusiutuvilla vuoteen 2030 mennessä.

Saudit ovat mukana myös kansainvälisessä hankkeessa metaanipäästöjen hillitsemiseksi.

Kuvateksti Metaanipäästöjen leikkaaminen on asiantuntijoiden mukaan yksi tehokkaimmista tavoista hillitä ilmastonmuutosta. Kuva: AOP

Lisäksi Saudi-Arabia rahoittaa alueellista metsityshanketta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun maa julistaa rahoittavansa ilmastotoimia muissa kehitysmaissa.

Tämä ei ole riittävästi, mutta se on alku. Se, että saudit ovat mukana, on se iso uutinen. ― Mari Luomi

Vaikka tavoitteet ovat toistaiseksi liian pieniä, saudit ovat Luomin mukaan tosissaan.

– Kun ilmastopolitiikassa sanotaan jotain julkisesti, siitä on vaikeampi perääntyä. Monessa kulttuurissa myös kasvojen menetys on vakava asia, Luomi huomauttaa ja jatkaa.

– Tämä ei ole riittävästi, mutta se on alku. Se, että saudit ovat mukana, on se iso uutinen, Luomi toteaa.

