Veikkaus katsoo tarvitsevansa uusia keinoja, jotta suomalaiset eivät siirtyisi pelaamaan ulkomaisiin palveluihin.

Pelihaittojen asiantuntijoiden mukaan vedonlyönti on korkean riskin peli heti kasinopelien ja raha-automaattien jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeriön arviointiryhmä on todennut, ettei keinoja voi perustella kanavoinnilla loputtomasti.

Uuden vedonlyönnin ominaisuuksien vastuullisuudesta Veikkauksella ja valvojilla on eri käsitys.

Esimerkiksi ulkomailla yleistyneen Cash Outin vaikutuksista on niukasti tutkimustietoa, mutta se lisää rahan kiertoa ja voi antaa pelaajalle väärän kuvan vetojen hallinnasta.

Veikkaus sen sijaan katsoo, että Cash Out itse asiassa edistää vastuullista pelaamista. MOT kysyi Veikkaukselta perusteita.

"Pelaaja voi lunastaa voittonsa osittain jo ennen kuin pelikohteella on tulos, joten pelaajan kannalta tällä on riskienhallinnallista hyötyä, kun hän voi pienentää (ei koskaan suurentaa) vetoonsa liittyvää rahallista riskiä. Veikkauksen Cash Out on mahdollista vain, kun ottelu/kilpailu on alkanut eli cash outia ei voi tehdä ennen ottelun alkua spekulatiivisten asioiden perusteella vaan vasta kun ottelussa/kilpailussa alkaa tapahtua sattumanvaraisia asioita", oli Veikkauksen kirjallinen vastaus.

Sosiaali- ja terveysministeriön arviointiryhmä on useaan otteeseen huomauttanut, että Veikkauksen tulisi huolellisesti arvioida pelisääntöjen muutosesitysten vaikutus ja perusteltavuus haittariskien näkökulmasta.

Tietoa pitäisi olla myös vaikutusten seurantaa varten, mutta niiden saamisessa Veikkaukselta on ollut ongelmia.

Veikkaus vastaa MOT:lle, että se on toimittanut tilastotietoja useaan otteeseen.

“Veikkaus on toimittanut ja toimittaa jatkossakin viranomaisille ne tiedot, joiden toimittamisen lainsäädäntö mahdollistaa.“

Veikkauksella ja ministeriöllä on laista eri tulkinta. Veikkaus vetoaa asiassa ulkopuoliselta asianajotoimistolta hankkimaansa lausuntoon.

Veikkaus lakkautti virtuaalivedonlyönnin Veikkaus lakkautti keväällä kaikessa hiljaisuudessa virtuaalivedonlyönnin. "Pelimuoto osoittautui sellaiseksi, ettei se saavuttanut riittävästi asiakkaiden suosiota. Taloudellisen lopputuleman osalta emme raportoi asiasta eurotasolla", Veikkauksesta kerrotaan. Kyse oli kuvitteellisista urheilutapahtumista kuten jalkapallo-otteluista ja laukkakisoista, jotka esitetään nopeatempoisena animaationa. Lopputulos perustui painotettuun arvontaan. Asiantuntijat arvioivat pelin muita nopearytmisiä pelejä haitallisemmaksi sen viihteellisyyden, korkean panostason ja kuvitteellisen taitoelementin vuoksi. Pelin esittämistä kuluttajille vedonlyöntinä pidettiin harhaanjohtavana. Pelin huonon menestyksen vuoksi kaikki haittariskit eivät kuitenkaan toteutuneet.

SBTechin vedonlyöntijärjestelmä on myyty myös esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan, missä valtion omistamalla Danske Spilillä on ollut SBTechin alusta käytössä jo parin vuoden ajan.

Viime huhtikuussa sen Youbet-palvelu suljettiin hetkellisesti. Alustalla tarjottiin Ruotsista jalkapallon amatööripelejä, jotka oli jo poistettu muista valikoimista ottelumanipulaation takia.

Veikkaus on aiemmin kertonut, että sen vedonlyöntikumppani saa hoitaakseen riskienhallintaa, jolloin Veikkaus voi keskittyä muihin vahvuuksiinsa.

Miten Veikkaus on varmistanut, ettei vastaavaa tapahdu Suomessa?

"Veikkaus valitsee itse kaikki sarjat ja pelikohteet mitä tarjoamme. Emme siis tarjoa kaikkea mitä kumppanilta olisi mahdollista saada. Muun muassa mitään U19 tai nuorempien otteluita / kilpailuita emme ota tarjontaan heiltä", Veikkaus kertoo kirjallisessa vastauksessa.

Työnjako SBTechin ja ostajan välillä on mietityttänyt myös Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa. Siellä ihmeteltiin jo ennen koronan iskemistä, miten osavaltio saattoi tehdä miljoonatappiota vedonlyönnissä.

SBTechin rooli ja sille edullinen tuotonjako avautuivat vasta oikeuskäsittelyn jälkeen julkiseksi tulleissa sopimuspapereissa.

Veikkaus ei kommentoi MOT:lle uuden vedonlyönnin taloudellisia odotuksia vedoten liikesalaisuuteen.

"Odotamme pääsevämme uuden kiinteäkertoimisen vedonlyöntialustan johdosta tarjoamaan asiakkaillemme vastaavaa palvelua kuin mitä muutkin operaattorit tarjoavat ja sitä myöten parantamaan palveluamme."

Likainen jalkapallo.

Veikkauksen vedonlyöntiuudistus ei tullut voimaan 25. toukokuuta, kuten yhtiö toivoi.

Nyt Veikkauksesta kerrotaan, että uudistus on tulossa lähikuukausina.

Mitkä ovat vedonlyönnin lopulliset ominaisuudet? Muutetaanko niiden vuoksi lakia?

Veikkauksen tuotot vähenevät. Valtio on luvannut, että Veikkauksen edunsaajajärjestöille taataan niiden tulojen kompensointi täysimääräisesti tänä ja ensi vuonna, vaikka sitten verorahoista. Uusin MOT-jakso näyttää, miten edunsaajien yhteisrintama kuitenkin repeilee: osa haluaisi jo irti pelitappioiden ja hyviin tarkoituksiin menevien avustusten kytköksestä.



Toimittajat: Ville Juutilainen ja Magnus Berglund, Kuvat: Stephan Zirwes, Sean Gladwell ja Sutad Watthanakul / Getty, Kuvankäsittely ja ulkoasu: Riikka Kurki, Tuottaja: Hanna Takala