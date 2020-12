Kaikkien aikojen puvut, katsojien juhlintakuvat ja koskettavat kohtaamiset – Tässä Ylen vinkit Linnan juhlien seuraamiseen

Ismo Alanko palveluksessanne Linnan jatkoilla.

Ismo Alangon pitkä ja loistava ura sisältää hienoja kappaleita yli neljänkymmenen vuoden ajalta. Taiteilijajuhlan ja kuusikymppisten kunniaksi on aika selvittää, mikä on suomalaisten suosikkibiisi tuosta teosten valtamerestä. Äänestystulos on nautittavissa Linnan jatkoilla sunnuntaina 6.12.22020 Yle TV1:ssä.