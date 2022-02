Saamelaisille tarjotaan sovintoon liittyvää psykososiaalista tukea huhtikuusta lähtien – uuteen palveluyksikköön haetaan nyt työntekijöitä

Psykososiaalista tukea tarjotaan pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä ja kulttuurintuntemus on tärkeää, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon tulosalueen tulosaluejohtaja Johanna Erholtz .

Palveluyksikön on määrä aloittaa toimintansa huhtikuun alussa. Erholtz uskoo, että pohjois- ja koltansaamenkielisiä kulttuurin osaajia sosiaali- ja terveysalalta kyllä varmasti virkoihin löytyy, mutta inarinsaamenkielisen työntekijän löytäminen saattaa olla haaste.

– Toivottavasti yllätyn ja saamme myös inarinsaamen puolelta ammattilaisen tähän. Jos ei saada, on vaihtoehtona käyttää tulkkauspalvelua, mutta ensisijaisesti pidän tärkeänä, että saadaan kielen ja kulttuurin osaajia, sanoo Erholtz.

“Täytyy jalkautua ja tavoittaa ihmiset”

Psykososiaalinen tuki on tarkoitettu apuvälineeksi saamelaisten totuus- ja sovintokomission aikana esiin tuleviin tarpeisiin. Kuuleminen nostaa pintaan monella eri tasolla menneisyyden traumakokemuksia, uskoo Erholtz.

– Heillä on hyvä kokemus jo siitä, että miten tuki tulisi toteuttaa. Ilman muuta tulemme tekemään yhteistyötä, sanoo Erholtz.

Tarkoitus jatkaa tuen tarjoamista komission työn jälkeenkin

Erholtz on tyytyväinen, että sopimus tuesta on vihdoin saatu aikaiseksi ja varsinaista toimintaa päästään käynnistämään.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työlle on varattu aikaa vuoden 2023 marraskuun loppuun, mutta psykososiaalisen tuen tarve ei lopu siihen, sanoo Erholtz.

– Selvityksestä lähtien on ollut keskusteluissa, että käynnistettäessä tämän laajuista prosessia tuen tarve ei lopu komission työn loppumiseen. Se tulee jatkumaan, se on ihan ilmeistä. Tärkeää on huomioida, miten jatkosta huolehditaan.