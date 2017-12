Hakola puristi jälleen neljänneksi sprintissä

Ristomatti Hakola jatkoi väkeviä sprinttihiihtojaan Tour de Ski -kiertueen avauspäivänä Sveitsin Lenzerheidessa. Hakola nappasi neljännen sijan jo kolmannen kerran tämän kauden maailmancup-sprinteissä. Tie finaaliin aukesi vasta aikavertailun perusteella.

Venäläinen Sergei Ustjugov oli ykkönen sprintissä, joka kilpailtiin vapaalla hiihtotavalla. Italialainen Federico Pellegrino hiihti toiseksi ja ranskalainen Lucas Chavanat sijoittui kolmanneksi.

Iivo Niskasen ja Martti Jylhän taival katkesi puolivälierissä. Niskanen oli lopputuloksissa 23:s ja Jylhä 26:s. Ari Luusua, Antti Ojansivu ja Kusti Kittilä jäivät karsintoihin. Luusuan loppusijoitus oli 49:s, Ojansivu 53:s ja Kittilä 83:s.

Tour de Skin kilpailut jatkuvat heti sunnuntaina. Miehet hiihtävät 15 km:n taiston perinteisellä hiihtotavalla.

Tour de Ski / Miesten sprintti (v)

1) Sergei Ustjugov (RUS)

2) Federico Pellegrino (ITA)

3) Lucas Chanavat (FRA)

4) Ristomatti Hakola (FIN)

5) Finn Hågen Krogh (NOR)

6) Richard Jouve (FRA)

7) Alex Harvey (CAN)

8) Jovian Hediger (SUI)

9) Aleksander Bolshunov (RUS)

10) Andrew Young (GBR)

11) Roman Schaad (SUI)

12) Emil Iversen (NOR)

23) Iivo Niskanen (FIN)

**26) Martti Jylhä (FIN)

49) Ari Luusua (FIN) 53) Antti Ojansivu (FIN)

**83) Kusti Kittilä (FIN)

