Turhautunut Eeli Tolvanen yhä ilman maaleja: "Täytyy katsoa peilistä mikä vaivaa"

Eeli Tolvanen on pelannut jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa piste per peli -tahdilla (0+3), mutta se ei Nuorten Leijonien tähtihyökkääjää lämmitä. Tolvanen on tykittänyt kolmessa ottelussa maalia kohti 19 laukausta, mikä on eniten koko MM-turnauksessa.

- Vielä on kärkiketjuilla parannettavaa, Tolvanen kertoi Slovakia-voiton jälkeen.

- Kyllä oma peli parempaa oli, mutta maaleja ei ole vielä tullut. Oli taas paikkoja, mutta ketjumme ei saanut taaskaan sisään. Täytyy pikkuhiljaa katsoa peilistä, että mikä vaivaa.

Yrityksen puutteesta Tolvasta ei voi ainakaan syyttää – Jokereiden laituri sytytti joukkuettaan ja itseään laukaustensa ohella myös painavilla taklauksillaan.

- Jos en tee maaleja, niin jotenkin täytyy olla hyödyksi joukkueelle. Ei siellä voi vain pyöriä. Yritän pelata fyysisesti.

Nuorten Leijonien alkusarja Buffalon MM-jäillä päättyy sunnuntaina ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.

- En usko, että kenelläkään on ongelmia syttyä jenkkejä vastaan. Se on aina kova peli, varmasti tulee hyvä ottelu, Tolvanen totesi.

USA - Suomi sunnuntaina 31.12. kello 22.55 TV2:ssa ja Areenassa