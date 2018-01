Lauri Markkanen alkaa tottua NBA:n hurjaan ottelutahtiin: "Täällä pitää pystyä pelaamaan peräkkäisinä iltoina"

Koripallon NBA:ssa ottelutahti äityy välillä hurjaksi, ja sen on saanut kokea myös Chicagon tulokas Lauri Markkanen. Suomalaislaituri on välillä tuskaillut ns. back-to-back -otteluissa, kun heittokäsi on edellisillan pelin jälkeen ollut vielä turtana ja jalat hapoilla.

Maanantaina Chicago koki kirvelevän jatkoaikatappion Portlandille pistein 120-124. Markkanen pelasi kuitenkin kelpo ottelun ja oli härkäpaitojen toiseksi paras pistemies – siitäkin huolimatta, että ottelu oli kolmas neljän päivän sisään.

- Onhan tämä tahti välillä vähän raskasta, mutta sellaista se on. Täällä pitää pystyä pelaamaan peräkkäisinä iltoina, Markkanen jutteli Suomen aikaa tiistaina aamuyöstä pelatun ottelun jälkeen pukukopissa.

Perjantaina 29. joulukuuta Markkanen mätti ennätyksensä 32 pistettä Indianaa vastaan. Sunnuntaina Markkanen kirjasi 11 pistettä vierastappiossa Washingtonille ja maanantaina kotona Portlandia vastaan syntyi 19 pistettä.

- Minusta olen nyt paljon valmiimpi pelaamaan kahden ottelun sarjoja kuin mitä kauden alussa, lukiojoukkueensa HBA Märskyn huppariin pukeutunut Markkanen jatkoi.

Parhaimmillaan seitsemän ottelun voittoputkeen päässyt Chicago on nyt kärsinyt harmittavasti kaksi peräkkäistä tappiota.

- Oli kiva saada voittoja. Mutta nyt pitää keskittyä siihen, kuinka saada taas kurssi käännettyä, Markkanen pohti.

Nikola Miroticin palaaminen ennen joulua kokoonpanoon oli iso juttu. NBA:n tyvipäähän povattu joukkue alkoi ottaa voittoja – ja nyt niitä jopa odotetaan nuorelta joukkueelta.

- Ja mekin odotamme niitä. Kun saimme Nikon takaisin ja voittoputken päälle, se kasvatti itseluottamustamme. Nyt odotamme ehdottomasti itseltämme myös paljon enemmän, Markkanen pohti.

- Mutta yritämme pysyä positiivisina. Kyllä me kauden alussakin odotimme voittoja. Mutta niitä ei vain tullut.

Chicagolla on kaudelta kasassa 13 voittoa ja 24 tappiota. Joukkue on itäisessä konferenssissa kolmanneksi viimeisenä, kun playoff-viivan yläpuolella olevalla Indianalla on 19 voittoa.

Seuraavaksi Chicago kohtaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa pelattavassa ottelussa Toronton. 82 ottelun mittainen runkosarja päättyy huhtikuussa.

