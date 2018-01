Nuorten Leijonien päävalmentaja aikoo katsoa peiliin: "Monta juttua pitää tehdä paremmin"

BUFFALO. Suomen päävalmentaja Jussi Ahokas ei tuoreeltaan puolivälierätappion jälkeen alkanut syvemmin analysoida joukkueensa karua päätöstä jääkiekon nuorten MM-kisoissa. Hän korosti päätöspuheenvuorossaan, kuinka ylpeä oli jokaisesta pelaajastaan.

- Kaikkemme löimme likoon ja kaikkensa he tekivät. Se jäi maalinteosta kiinni tänään, Ahokas sanoi hetki ottelun jälkeen.

Maalintekoa ei nähty Suomen joukkueen ongelmaksi turnaukseen lähdettäessä, olihan mukana vino pino hyökkäyspään osaajia ja Eeli Tolvanen keihäänkärkenä. Tshekki-ottelun allakin Ahokas luotti joukkueensa kykyyn luoda maalipaikkoja. Niitä tulikin ottelussa riittävästi, mutta maalit jäivät puuttumaan.

- Tshekki on hyvä vastaiskujoukkue ja siinä he muutamat paikkansa käyttivät hyväkseen. Viidellä viittä vastaan meidän pitäisi olla tylympiä ja lyödä peli pakettiin.

Koko turnausta pohtiessa Ahokas seisoi yhä roolituksensa takana. Suomi halusi neljä hyökkäävää ja puolustavaa ketjua, ja selkeät pelaajat ylivoimille ja alivoimille. Maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen pelasi kaikki ottelut, eikä ollut parhaimmillaan. Ahokas seisoi kuitenkin maalivahtivalinnankin takana.

- Monta juttua voi tehdä paremmin. Ja pitääkin tehdä, kun tulos on tällainen. Syväanalyysin paikka on myöhemmin ja pitää peiliin katsoa, miksi näin kävi. Se on ihan selvä. Viimeistely ja tukitoimet, niissä voimme eniten vielä parantaa, Ahokas sanoi.

Lue myös

Kommentti: Nuorten Leijonien MM-kisat suuri pettymys – Suomi-kiekon suurimmat ongelmat tulivat raa'asti esiin