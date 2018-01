HIFK hankki liigan kaikkien aikojen jäähykuninkaan

Puolustaja Markus Kankaanperä liittyy loppukauden kattavalla sopimuksella Helsingin IFK:n jääkiekon SM-liigajoukkueeseen. Kankaanperä, 37, on pelannut alkukauden Vaasan Sportin miehistössä.

Kankaanperä on pelannut urallaan jo aiemminkin HIFK:ssa. Kankaanperä edusti helsinkiläisseuraa kaudet 2008-2012 ja juhli HIFK:n riveissä Suomen mestaruutta keväällä 2011.

Kankaanperä on pelannut urallaan yhteensä 950 SM-liigaottelua ja on liigan kaikkien aikojen jäähytilaston ykkönen. Kankaanperä on istunut jäähypenkillä 1 973 minuuttia. Kankaanperä nousi otsikoihin heti tämän liigakauden alkuvaiheissa, kun hän sai 12 ottelun pelikiellon taklattuaan Kärppien Ville Leskistä päähän.

