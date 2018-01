Markkanen kohtaa eurooppalaislegendan, johon häntä on usein verrattu – molempia valmentanut Dettmann: "Lauri on liikkuvampi, taitavampi ja nopeampi"

Lauantaiaamuna Suomen aikaa on edessä mielenkiintoinen kohtaaminen NBA-parketilla, kun Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls kohtaa Dirk Nowitzkin Dallas Mavericksin.

39-vuotiasta saksalaista pidetään kaikkien aikojen eurooppalaisena NBA-pelaajana. Markkasta on useissa yhteyksissä verrattu Nowitzkiin, joten kaksikon ensimmäiseen NBA-kohtaamiseen kohdistuu paljon odotuksia. Molemmat ovat yli 210-senttisiä eurooppalaispelaajia, jotka ovat isoiksi pelaajiksi hyviä kaukoheittäjiä.

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann tuntee molemmat pelaajat hyvin. Hän toimi Saksan päävalmentajana vuosina 1997-2004, joten sekä Nowitzki että Markkanen ovat pelanneet Dettmannin valmentamassa maajoukkueessa.

Dettmannilla on näkemystä molemmista, vaikka hän suhtautuu varauksellisesti vertailuun.

- Lähtökohtaisesti ihmisiä ei saa verrata, koska ihminen on aina ainutlaatuinen yksilö.

Se näkemys Dettmannilla kuitenkin on, että kehitys menee eteenpäin.

- Modernin sukupolven pelaaja on aina lähtökohtaisesti parempi kuin entisen sukupolven pelaaja. Lauria voi verrata vaikka Kari Liimoon, joka oli aikansa Lauri Markkanen. Siinä on 50 vuotta välissä, kyllä Liimo varmaan sanoo ihan kiltisti, että Lauri on häntä taitavampi. Sama asia pätee Laurin ja Dirkin suhteen. Verrattuna Dirkiin vuonna 1998, Laurilla on enemmän geimiä. Hän on liikkuvampi, taitavampi ja nopeampi. Hänellä on myös parempi koripalloymmärrys, Dettmann totesi.

- Ainoa mikä jää nähtäväksi on se, onko Laurilla samanlainen työmoraali, joka huipulle pääsemiseen ja siellä pysymiseen vaaditaan. Kun Lauri on 25-vuotias, voidaan käydä tämä keskustelu. Jos Lauri voittaa Dirkin siinäkin tai on samalla tasolla, silloin hän tulee voittamaan kaikilla muillakin alueilla.

Dettmann itse asiassa ilmoittautuu Markkasen ja Nowitzkin vertailukeskustelun aloittajaksi.

- Vuosi sitten olin Arizonassa katsomassa Lauria. Mielestäni hän ei saanut sitä huomiota ja arvostusta, joka hänelle olisi kuulunut. Mietin, että kai tämä pitää sanoa. Aloin verrata häntä Nowitzkiin ihan tarkoituksella ja sen jälkeen se on ollut yleinen puheenaihe.

Eurooppalaisella pelaajalla läpimurron tekeminen NBA:ssa oli yleisesti ottaen 1990-luvulla paljon vaikeampaa kuin nykyään. Dettmannin mukaan juuri Nowitzkilla oli kuitenkin Dallasissa tässä suhteessa hyvä tilanne.

- Dallas oli silloin samanlaisen prosessin alussa kuin Chicago nyt. Dallasilla oli erittäin hyökkäysvoittoista peliä suosiva valmentaja Don Nelson. Organisaatio tunsi jo silloin hyvin eurooppalaisen koripallon. Dirkillä oli siinä suhteessa muihin eurooppalaisiin nähden etulyöntiasema.

Markkaselle tilastojen valossa parempi avauskausi

Nowitzki on tehnyt urallaan yli 30 000 pistettä, mutta Nowitzkin ja Markkasen ensimmäisten NBA-kausien vertailu näyttää Markkasen kannalta hyvältä. Toki on muistettava, että pelikin on muuttunut vuosien varrella.

Koko uransa Dallasia edustanut Nowitzki pelasi ensimmäisen kautensa samanikäisenä kuin Markkanen on nyt, eli 20-vuotiaana kaudella 1998-99. Nowitzki pelasi tuolloin 47 ottelua pistekeskiarvolla 8,2. Markkasen keskiarvo tässä vaiheessa on 14,7.

Toisella kaudellaan Nowitzki pussitti 17,5 keskiarvolla ja seuraavat 12 kautta pisteitä syntyikin yli 20 keskiarvolla.

Levypalloja Nowitzki repi avauskaudellaan 3,4 ottelua kohden. Markkanen on ottanut levypalloja 7,4 keskiarvolla.

Onnistuneita kolmen pisteen heittoja Nowitzkilla oli ensimmäisellä kaudellaan vain 14, mutta toisella jo 116 ja kolmannella 151. Markkasella onnistuneita kolmosia on tähän mennessä 77, kun kausi lähestyy puoltaväliä.

Markkasen ensimmäinen NBA-kausi on ollut hieno ja lähes kaikkien odotuksia parempi.

- Kausi on ollut positiivinen. Ehkä eniten minua on yllättänyt hänen tasaisuutensa. Se ei ole kuitenkaan kovin helppoa tuossa iässä, Dettmann sanoi.

Markkanen on pelannut NBA:ssa lähes samalla pistekeskiarvolla kuin yliopistossa Arizonassa, mikä tuntuu kovalta saavutukselta. Dettmann kuitenkin muistuttaa parista asiasta, jotka vaikuttavat siihen.

- NBA:ssa on 20 prosenttia pitempi peliaika ja pelikin on erilaista. Yliopiston ensimmäiset vuodet ovat ylipäänsä vaikeita kuluttuurin muutoksesta ja pelitavan muutoksesta johtuen. Hänen tasonnostonsa viime kauteen verrattuna on joka tapauksessa merkittävä.