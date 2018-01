Mäkiviikolla ratkaisun makua: Stoch jälleen ykkönen – avauskierroksella dramaattinen kaatuminen

Kamil Stoch on päässyt lyömättömään vireeseen.

Puolalainen Kamil Stoch jatkaa vakuuttavasti Keski-Euroopan mäkiviikolla. Stoch liiteli Innsbruckin osakilpailun ykköseksi ja on voittanut kaikki tähän mennessä hypätyt kolme osakilpailua. Stoch varmisti Innsbruckin voittonsa 130 ja 128,5 metrin hypyillään.

Norjalainen Daniel Andre Tande sijoittui toiseksi ja saksalainen Andreas Wellinger otti kolmannen sijan. Tande venytti 129,5 ja 125 metriä kantaneet hypyt. Wellinger liiteli 133 ja 126 metriä.

Päivän dramaattisin hetki oli saksalaisen Reichard Freitagin kaatuminen ensimmäisellä kierroksella. Freitag oli vielä Innsbruckin osakilpailua kiinni mäkiviikon toisessa sijassa, mutta menetti tasapainonsa 130 metriä kantaneessa avauskierroksen hypyssään. Freitag pääsi kuitenkin omin jaloin pois Innsbruckin mäkimontusta, mutta ei hypännyt toisella kierroksella.

Mäkiviikko päättyy lauantaina Bischoshofenissa. Jos Kamil Stoch jatkaa voittokulkuaan, hänestä tulee historian toinen urheilija, joka voittaa mäkiviikon kaikki neljä osakilpailua. Saksalainen Sven Hannawald jyräsi voitosta voittoon 16 vuotta sitten.

Suomen mäkimiesten vaisut esitykset Keski-Euroopan mäkiviikolla jatkuvat. Jarkko Määttä jäi ulos toiselta kierrokselta. Määttä hyppäsi vain 104,5 metriä ja jäi 48. sijalle.

INNSBRUCK, ITÄVALTA

1) Kamil Stoch (POL) 270,1

2) Daniel Andre Tande (NOR) 255,6

3) Andreas Wellinger (GER) 253,5

4) Andreas Stjernen (NOR) 241,1

5) Jernej Damjan (SLO) 239,9

6) Junshiro Kobayashi (JPN) 239,4

7) Robert Johansson (NOR) 237,3

8) Markus Eisenbichler (GER) 236,1

9) Stephan Leyhe (GER) 235,1

10) Michael Hayböck (AUT) 234,7

48) Jarkko Määttä (FIN) 86,4

MÄKIVIIKON KOKONAISTILANNE (3/4)

1) Kamil Stoch (POL) 833,2

2) Andreas Wellinger (GER) 768,7

3) Junshiro Kobayashi (JPN) 765,7

4) Daniel Andre Tande (NOR) 749,7

4) Dawid Kubacki (POL) 749,7

6) Markus Eisenbichler (GER) 749,3

53) Antti Aalto (FIN) 184,1

61) Jarkko Määttä (FIN) 86,4

