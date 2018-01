Mäkäräinen hämmästeli Kuzminaa: "Ihan jäätävässä kunnossa"

Kaisa Mäkäräinen palasi loistavassa vireessä ampumahiihdon maailmancupin joulutauolta. Mäkäräinen sijoittui toiseksi torstain pikakilpailussa Saksan Oberhofissa. Voittoa juhlinut slovakialainen Anastasia Kuzmina löi Mäkäräisen 35,4 sekunnilla. Molemmat ampuivat yhden ohilaukauksen.

- Oli todella raskas ja hidas vesikeli hiihtää, jonka lisäksi oli aika paljon pehmeyttä ladun pinnassa. Ei missään tapauksessa tuntunut helpolle missään vaiheessa, Mäkäräinen arvioi tiedotteessa.

Mäkäräinen ampui Oberhofin tuulisessa kelissä makuun puhtaasti ja selviytyi pystypaikaltakin yhdellä sakkokierroksella.

- Makuulla hyvä suoritus. Tarkkana piti olla tuulen kanssa. Se ehti vaihtua moneen kertaan, kun katselin viirejä. Siitä jäi hyvä mieli. Pystyllä tuuli oli vähän hankalampi, muttei ylitsepääsemätön.

- Tiukasti piti puristaa asetta ja ottaa laukaus kerrallaan. Viimeistä laukausta jouduin vähän kyttäämään, kun tuntui että tuuli painoi asetta pois täplältä. Onneksi se tuli sieltä alas, ja kun siitä selvisin ykkösellä, jäi ihan hyvä mieli, Mäkäräinen kertoi.

Palkintopallisijoitus oli Mäkäräisen kauden toinen.

- Oli sen verran työteliäs päivä, että mietin siinä kesken kisan, että varmaan monella on aika paljon helpompaa ja moni tulee edelle. Kuitenkin sieltä kakkossija tuli ja olen todella tyytyväinen siihen.

Maailmancupia hallitseva Anastasia Kuzmina sai Mäkäräiseltä kehuja.

- Kuzmina on kyllä ihan jäätävässä kunnossa. Vaikka kuinka treenaisin, en usko, että pystyisin niihin ampumanopeuksiin nousemaan, mihin hän pystyy kisasta toiseen. Hänestä on varmasti vielä loppukauden aikana paljon harmia, on ihan varmasti kova tästä eteenpäinkin, Mäkäräinen uskoi.

Lähteet: Ampumahiihtoliiton tiedotus