Ahon ja Teräväisen show pyöri Pittsburghissa – suomalaiset iskivät kolme maalia

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen olivat iskussa jääkiekon NHL:ssä torstaina. Aho kirjasi tehot 2+1 ja Teräväinen säesti tehoin 1+1, kun Hurricanes haki 4-0-vierasvoiton Pittsburgh Penguinsilta.

Teräväinen teki Carolinan 2-0-maalin maalin edestä toisen erän lopussa, kun Aho ja puolustaja Jaccob Slavin petasivat Teräväiselle avopaikan hienon syöttökuvion päätteeksi.

Kuuden ottelun pisteputkessa oleva Aho iski kaksi maalia kolmannen erän puolivälissä. Ahon 3-0-maali syntyi upean soolosuorituksen jälkeen. Aho ajoi vahvasti maalille ja siirsi kiekon ohi Penguins-vahti Matt Murrayn. Teräväisen alustaman 4-0-maalin Aho ohjasi taitavasti maalin kulmalta ilmasta sisään.

Katso Ahon ja Teräväisen maalit klikkaamalla jutun kuvaa. (Kuvalähde: Viasat)

Ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Aho on tällä kaudella summannut 40 ottelusta tehot 13+20=33. Teräväisellä on kasassa 32 (11+21) tehopistettä. Aho on summannut kuuden ottelun tehoputkensa aikana komeat tehot 6+4.

Voitto oli Hurricanesille viikon sisään toinen hallitsevasta mestarista. Viime perjantaina Aho teki voittomaalin, kun Hurricanes nappasi Pittsburghista 2-1-kotivoiton.

AHL:stä Hurricanesin kokoonpanoon nostettu Aleksi Saarela ei mahtunut ottelussa Carolinan miehistöön.

