Median katseet Pärmäkoskessa – "Toivoin, että hän olisi laittanut norjalaisille kampoihin"

VAL DI FIEMME. Tour de skillä on edessä viimeinen viikonloppu, joka huipentuu Alpe Cermisin loppunousuun. Välianalyysissaan hiihtokisoja vuosikymmenet kiertäneet asiantuntijatoimittajat odottavat näkevänsä vielä kunnon taistelun sijoituksista. Krista Pärmäkosken kohdalla kolmossija kokonaiskilpailussa on vielä täysin mahdollinen.

- Krista on supertähti ja ajattelin, että juuri hän on se, joka laittaa Heidi Wengille ja Ingvild Flugstad Östbergille täällä kampoihin. Nyt se on jo vaikeaa. Hän voi toki olla kokonaiskilpailun kolmas. Toivon niin. Toivon, että kaikki neljä, Weng, Östberg, hän ja USA:n Jessica Diggins taistelevat kunnolla huipulla, sanoo Sport Expressenin Thomas Pettersson

- Naisissa tilanne on odotettu. Weng ja Östberg ovat kärjessä ja Krista Pärmäkoski on hiihtänyt nyt vähän liian hitaasti. Ei ehkä ihan tasollaan. Meillä oli isommat odotukset. Ehkä se on taktista, koska Korea on tärkein, Norjan TV2:n Ernst A. Lersveen sanoo.

Myös NRK:n Morten Stenberg on samoilla linjoilla.

- Haluaisin nähdä, että hän on parempi. Taistelu kokonaiskisan voitosta on mennyt Norjaan.

Petterson kertoi harmistuneensa, kun kuuli Pärmäkosken sairastumisesta ennen joulua, ja että vaikeudet jatkuivat vielä tour de skin avauskisaan saakka.

- Kristalle reitti tourille oli vaikea. Hän oli hieman kipeä, eikä ole pystynyt olemaan 100 prosenttisen hyvä, mutta toki hän on parempi kuin kaikki ruotsalaiset, Petterson naurahtaa.

Härregud, Niskanen!

Saksan etapin jälkeen kotiin tour de skiltä matkustanut Iivo Niskanen ehti vakuuttaa kokeneet toimittajat.

- Ei ole tärkeää, että Iivo Niskanen ei jatkanut touria loppuun. Ei hänellä ollut enää mitään mahdollisuuksia kokonaisvoittoon – mutta härregud, Niskanen on mies, joka menee kovaa Korean 50 kilometrin kilpailussa, Leersveen tunnelmoi.

- Iivo Niskanen on todella vahva. Hänen hiihtonsa on sellaista, että hiihdon ystävän silmä lepää sitä katsellessa, Petterson lisää.

