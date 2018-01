Lauri Markkasen tulokaskausi NBA:ssa puolessa välissä – jo nyt ennätyksiä, yllätyksiä, loukkaantuminen ja hehkutusta maailman suurimmilta koripallotähdiltä

Lauri Markkasen tulokaskausi koripalloliiga NBA:ssa on saavuttanut puolivälin. Markkasen joukkueella on takana nyt 41 ottelua 82 pelin runkosarjassa. Chicagon joukkueen ennustettiin olevan ennen kautta liigan huonoimpia. Joukkue on kuitenkin pelannut hieman yläkanttiin.

Pitkän tappioputken jälkeen Chicago on noussut liigan pohjalta seitsemänneksi huonoimmaksi. Matkaa viimeiseen idän konferenssin pudotuspelipaikkaan on kuitenkin seitsemän voittoa.

Markkasen ensimmäinen puolikas on maailman kovimmassa koripalloliigassa myös yllättänyt ainakin pohjoisamerikkalaiset. Markkanen on tehnyt tällä kaudella pisteitä kärkitulokkaiden tahtiin.

Markkanen aloitti NBA-kautensa 20. lokakuuta Torontossa Raptorsia vastaan. Ennen kautta ajateltiin, että Markkanen ja Chicago saisivat aloittaa kautensa sivussa kovimmista parrasvaloista. Toisin kuitenkin kävi. Ennen Markkasen debyyttiä ympärillä kuohui pelitoverien hölmöilyn takia.

Bobby Portis ja Nikola Mirotic kimpaantuivat valmistavissa harjoituksissa. Portis löi espanjalais-montenegrolaista kasvoille. Seurauksena Miroticin leuasta murtui luita.

Tämä avasi Markkaselle myös tien aloitusviisikkoon. Markkanen käytti myös tilanteen edukseen. Vaikka Chicago hävisi, niin Markkanen oli joukkueensa ainoita valopilkkuja.

Suomalaistorni upotti 17 pistettä. Se oli heti suomalaisittain ennätys. Hanno Möttölä oli aiemmin pystynyt parhaimmillaan vain 14 pisteeseen.

Lauri Markkanen EPA

Seitsemäntenä varattu Markkanen teki myös uransa ensimmäisessä NBA-ottelussa enemmän pisteitä kuin kukaan muu kesän top 10 -varaus.

Hehkutusta omalta idolilta

Toisessa ottelussa vastaan asettui 2000-luvun kestomenestyjä San Antonio Spurs. Markkanen loisti jälleen. 213-senttinen nuorukainen teki uransa ensimmäisen tupla-tuplan (kaksinumeroiset lukemat kahdessa tilastokategoriassa) 13 pisteellään ja 12 levypallollaan. Tappio tuli kuitenkin Chicagolle jälleen.

Gregg Popovich. EPA

Viisi kertaa San Antonion Spursin NBA-liigan mestariksi valmentanut Gregg Popovich oli vaikuttunut Lauri Markkasen esityksestä.

– Hän on ihmeellinen pelaaja. Hän on aggressiivinen ja hän on fiksu pelaaja. Lisäksi hän on hyvä heittäjä. Hänestä tulee koko ajan parempi ja parempi, kun oppii lisää, hehkutti Popovich suomalaista koristähteä pelin jälkeen.

Myös koripallolegendat Charles Barkley ja Shaquille O’Neal suitsuttivat suurta vaaleaa.

– Tästä kaverista tulee tähti, vaikka Lauri on tytön nimi, Barkley heitti kieli poskessa Inside the NBA –ohjelmassa.

Kovat pelit jatkuivat heti perään, sillä vastaan asettui seuraavaksi viime kevään NBA-finalisti Cleveland Cavaliers ja maailman kovimmaksi koripalloilijaksi tituleerattu LeBron James. Luonnollisesti Chicago hävisi jälleen, mutta Markkanen keräsi kehut pelistään omaa idoliaan vastaan.

EPA

Markkasesta tuli kaikkien aikojen ensimmäinen tulokaspelaaja, joka on heittänyt 10 kolmen pisteen heittoa ensimmäisen kolmen ottelun aikana.

Supertähti James paljasti jopa seuranneensa viime kaudella Markkasen pelejä Arizonan yliopistossa.

– Hän on erittäin itsevarma. Katsoin paljon Arizonan pelejä. Niiden takia piti valvoa myöhään, James sanoi ESPN:n haastattelussa.

– Hän heittää palloa hemmetin hyvin. Kehittyminen jatkuu, Clevelandin supertähti jatkoi.

Olipa Jamesilla yksi ylpeydenaihekin liittyen 20-vuotiaaseen Markkaseen:

– Hän käytti kenkämerkkiäni muutaman kerran. Pidän siitä, supertähti myhäili.

Ensimmäisen voiton jälkeen supertähtipuhetta

Seuraavaksi Chicago pääsikin jo juhlimaan voittoa. Atlanta Hawks kaatui kauden neljännessä pelissä. Aloituskokoonpanossa ollut Markkanen nakutti 14 pistettä ja kahmi 12 levypalloa.

Voittoja ei ollut jatkossakaan hirveästi luvassa, mutta Markkanen säväytti korintekotaidoillaan. Miamia vastaan syntyivät jo kunnioitettavat 25 pistettä.

– Hän ei tunne pelkoa ja kasvaa joka pelin myötä. Hänellä on kaikki ominaisuudet, joita vaaditaan tämän liigan supertähdeksi nousemiseen, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg sanoi Markkasesta pelin jälkeen.

AOP

Markkanen ei ollut itse kuitenkaan yllättynyt urotöistään kauden alussa.

– Haluan vain voittaa. Emme pystyneet siihen tänään, Markkanen mietti.

Hän väitti myös, että ei tutkaile omia tilastojaan.

– Mitkähän ne minun heittokeskiarvot oikein ovat....en ole katsonut omia tilastojani juurikaan. En kyllä edes tiedä mikä on oma ottelukohtainen pistekeskiarvo, hän totesi nauraen Ylelle toisessa vieraspelissään Torontossa.

Ensimmäiset vastoinkäymiset tulivat kauden toisessa ottelussa San Antoniota vastaan. Markkanen joutui jättämään kentän nilkan nyrjähtämisen takia.

Markkanen kuitenkin ratkaisi pian voiton Charlottesta loppuhetken koreillaan.

Koripalloparkettien ulkopuolella Markkanen alkoi kuitenkin saada entistä enemmän huomiota. Chicago Bulls julkaisi esimerkiksi hulvattoman videon, jossa Markkanen opettaa joukkuetovereilleen Suomea. Vaikeuksia Bullsin pelaajille tuottivat muun muassa sanat pysähtykää ja lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas.

🔊 SOUND ON 🔊 and watch these guys try to speak Finnish with @MarkkanenLauri! 🇫🇮 pic.twitter.com/CV9uEzZvpg — Chicago Bulls (@chicagobulls) 18. marraskuuta 2017

Pöpöjä ja tappioputkea

Kentän ulkopuolella ei kuitenkaan juurikaan hymyilyttänyt. 19. marraskuun Phoenix-pelistä lähtien Chicago hävisi kymmenen ottelua putkeen.

Tuli muun muassa peräti 49 pisteen tappio hallitsevalle mestarille Golden Statelle.

Markkasen heittoprosentit laskivat. Hän kärsi myös viiden ottelun vieraskiertueella länsirannikolla jonkinlaisesta pöpöstä. Mutta kehukuoroon liittyi kuitenkin jälleen yksi valovoimainen koripallotähti. Golden Staten takamies Stephen Curry ylisti Markkasta. Heittäjä kunnioitti heittäjää.

– Hän heittää! Se on parasta hänessä, Curry sanoi.

– Hänen pelissään ei ole minkäänlaista arkuutta.

AOP

Los Angeles Lakersia vastaan Markkanen heitti ottelussa pallot sisään tarkkuudella 4/17, mutta se ei Curryn mukaan ollut olennaista.

– Hän ei heittänyt hyvin, mutta hän otti silti isoja heittoja päätösjaksolla. Osa niistä oli vaikeita, mutta hänestä tuntui, että hän voi silti upottaa ne, Curry analysoi.

– Sitä ei voi opettaa. Itseluottamus joko on tai sitä ei ole. Hänellä se on. Olen varma, että kun hänen pelinsä kehittyy uran mittaan, hänestä tulee tappavan hyvä pelaaja [He'll be a killer].

Tappioputken syynä pidettiin sitä, miten Chicagolta puuttuu puhdas pelinrakentaja kokoonpanostaan. Härkälauman hyökkäyspelaaminen oli ajoittain karmivaa katsottavaa. Tarkasti jo pidemmän aikaa Markkasta lähietäisyydeltä seurannut Ylen toimittaja Antti-Jussi Sipilä kirjoittikin, että Markkanen ei saa ansaitsemaansa tarjoilua Chicagossa.

– Bulls pelaa suomalaisen kanssa usein niin sanottua pick ’n pop –peliä, jossa Markkanen tekee ensin takamiehelle screenin ja sen jälkeen hän astuu ulos kolmen pisteen kaaren taakse. Tarkkakätinen suomalaisjätti on usein tämän jälkeen täysin vapaana, mutta pallo ei löydä tietään hänen käsiinsä. Kriss Dunn ja Justin Holiday ovat enemmän korintekijöitä kuin palloa jakavia pelaajia, joten tämä kaksikko katsoo ensisijaisesti omaa ratkaisua.

Miroticin paluu johdatti voittoputkeen

Chicago löysi kuitenkin vapahtajan Markkasen pelipaikalta. Alkukauden rytäkän jälkeen leukansa kuntoon saanut Nikola Mirotic palasi parketeille 8. joulukuuta Charlottea vastaan. Siitä hetkestä käynnistyi Chicagon voittoputki.

AOP

Markkasen heittokäsikin oli Charlottea vastaan kuumana. Tuloksena oli 24 pistettä ja 12 levypalloa.

– Aikamoinen apina oli niskassa. Nyt kaikki ovat vähän paremmalla päällä, koska onhan se voittaminen aina ihan hauskaa, Markkanen pohti pelin jälkeen.

Sen jälkeen Markkasella oli vuorossa paljon odotettu kaksinkamppailu. Markkanen oli saanut kuulla kesällä vertailuja New Yorkin latvialaistähteen Kristaps Porzingisiin.

Markkasen Chicago vei nuorten eurooppalaistähtien kohtaamisen.

– Porzingis on yksi liigan parhaista nuorista pelaajista. Tämä oli Laurille erinomainen tilaisuus oppia ja hän vastasi haasteeseen, valmentaja Hoiberg sanoi pelin jälkeen.

Sen jälkeen alkoi kuitenkin Markkasen uran toistaiseksi vaikein ajanjakso. Kesällä maajoukkueen kanssa ja NBA-harjoituskaudella ilmestyneet selkävaivat iskivät jälleen. Markkanen joutui sivuun kolmesta ottelusta. Samalla pelipaikalla vääntävä Mirotic puolestaan loisti.

Jopa Markkasen aloitusviisikkopaikan menettämisestä alettiin spekuloida.

Markkanen palasi kuitenkin tositoimiin aloitusviisikossa. Chicago nappasi kuudennen peräkkäisen voittonsa ottelussa Philadelphiaa vastaan. Markkanen upotti 10 pistettä. Häntä ja Miroticia hehkutettiin uutena syömähampaana, sillä he olivat kentällä ottelun ratkaisuhetkillä. Chicago nousi seitsemän pisteen tappioasemasta kahden pisteen voittoon.

Orlando-voiton jälkeen Chicagolla oli kasassa seitsemän peräkkäistä voittoa. Vastaavaan ei ollut mikään joukkue pystynyt NBA:ssa kymmenen peräkkäisen tappion jälkeen.

Voittoputki katkesi kuitenkin Clevelandin ja LeBron Jamesin käsittelyssä. Markkanen upotti kuitenkin 25 pistettä ja loisti jälleen kovatasoista NBA-joukkuetta vastaan.

Vaisuhkojen Boston- ja Milwaukee-pelien jälkeen Markkanen pääsi jälleen vauhtiin toisessa kohtaamisessa Kristaps Porzingisia vastaan. Markkanen loisti puolustuspäässä latvialaisjättiä vastaan ja Chicago otti toisen voittonsa Knicksistä.

Katso Markkasen huippuhetket toisesta Knicks-kamppailusta

Piste-ennätys ja odotettu Nowitzki-kohtaaminen

Indianaa vastaan seuraavassa pelissä iski jättipotti. Markkanen painoi 32 pistettä hyvillä heittoprosenteilla. Se on toistaiseksi hänen uransa piste-ennätys.

Katso piste-ennätys kuvaa klikkaamalla

Vielä ennen kauden puolivälin rajapyykkiä yhdeksi huippuhetkeksi nousi Markkasen ja saksalaisen koripallolegendan Dirk Nowitzkin kohtaaminen. Markkastaon verrattu vuoden mittaan todella paljon NBA:n kaikkien aikojen kuudenneksi kovimpaan pistemieheen.

20-vuotias Markkanen ei ujostellut 39-vuotiasta saksalaista vastaan. Pisteitä kertyi 16, kun Chicago palasi jälleen voittokantaan kolmen tappion jälkeen.

19 pistettä ottelussa tehneeltä Nowitzkilta irtosikin ottelun jälkeen patenttikehut. Nowitzki itse on huomannut Markkasen kehityksen kohti lajin huippua.

– Olen iloinen, että hän on saanut mahdollisuutensa Chicagossa, jonka tiedämme olevan fantastinen urheilukaupunki. Toivottavasti hän kypsyy entisestään ja saavuttaa mahtavan uran, Nowitzki sanoi Chicago Tribunelle.

Hurja kolmostahti jatkuu

Ennen kaikkea Markkanen on myös pienten vaikeuksien jälkeen osunut kolmen pisteen heitoissaan. Markkanen on jälleen palannut tulokkaiden kärkeen onnistuneissa suorituksissa bonuskaaren takaa.

Markkasella on nyt 86 onnistunutta kolmosta, Kakkosena olevalla Donovan Mitchellillä on 85. Markkanen piti listan kärkipaikkaa 22 ensimmäistä otteluaan. Mitchell nousi ykköseksi kauden 23. matsissa 1. joulukuuta ja pysyi paikalla siis 17 ottelun ajan. Koko tulokaskauden ennätystä pitää hallussaan Damien Lillard 185 onnistuneella kolmosellaan.Tämän kauden kärjessä on James Harden 145 onnistumisellaan.

Lue myös:

NBA:n toimittajalegenda ällistyi Markkasen taidoista, mutta kaipaa enemmän itsekkyyttä: "Lauri on liian hyvä joukkuekaveri"

Yle seurasi Lauri Markkasta vieraskiertueella, jossa tylsyys vaanii loistohotelleissa ‒ “Kyllä tämä on välillä aika yksinäistä”

Kommentti: Markkanen ei saa vieläkään ansaitsemaansa tarjoilua Bullsissa

Kommentti: Markkanen on hiljentänyt epäilijät jo perusotteillaan – latoo vielä hurjat pistemäärät tällä kaudella

NBA:n mestarivalmentaja ylisti Lauri Markkasta – ”Hän on ihmeellinen pelaaja"