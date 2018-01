Maajoukkuepelien rasitukset liikaa 31-vuotiaalle Hetemaj'lle – "Jos olisimme päässeet kisoihin, olisin tietenkin jatkanut"

Perparim Hetemaj tunnetaan raastavasta pelityylistään, mutta se on myös vaatinut veronsa. Hetemaj jättääkin nyt Suomen jalkapallomaajoukkueen ja keskittyy seurajoukkueeseensa, koska hänen kehonsa ei kestä enää liikaa rasitusta.

Perparim Hetemaj kertoi maanantaina lopettavansa maajoukkueuransa. 31-vuotias keskikenttäpelaaja kertoi miettineensä päätöstä pitkään.

– Kyllä tätä tuli mietittyä, kun viime vuonnakin olin aika paljon rikki. Turkki-pelin jälkeen tuli periaatteessa se viimeinen niitti. Ei vain kroppa kestä sitä rasituksen määrää, Hetemaj kertoi Yle Urheilulle.

Juuri rasituksesta palautuminen oli suurin syy maajoukkuepelien lopettamiselle. Hetemaj haluaa nyt keskittyä puhtaasti seurajoukkuepeleihin Italian Serie A:ssa Chievon riveissä. Hän arvioi peliuransa jatkuvan vielä 3-4 vuotta, ja sen ajan hän haluaa pysyä terveenä.

– Pelityylini on aika raastava. Ja se on aika raskasta tämän ikäisenä matkustaa paljon pelien jälkeen, ja pelejä on tosi tiuhaan.

Hetemaj tosin myöntää, että jos Huuhkajat olisi menestynyt paremmin, olisi hänkin saattanut jatkaa pelaamista Suomen maajoukkuepaidassa.

– Jos olisimme päässeet kisoihin, niin kyllä minä kisoihin asti olisin tietenkin jatkanut. Mutta nyt emme päässeet, niin mielestäni oli oikea aika lopettaa. On valmennuksellakin aikaa miettiä muita vaihtoehtoja.

Maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva ymmärsi Hetemaj’n päätöksen ja kiitti pelaajaa hänen panoksestaan maajoukkueessa. Hetemaj sanoi siirtyvänsä nyt katsojan rooliin hyvillä mielin ja muistelevansa maajoukkueaikojaan.

– Upein hetki on oikeastaan jokaikinen hetki. En pysty sanomaan yhtä hetkeä, mutta paras fiilis on ollut Espanja-tasapelin jälkeen. Ja tietenkin kaikki voitetut pelit ja juhlahetket ovat parhaita, hän totesi.

Viime hetken Islanti-tappio viime MM-karsinnoissa sekä Hetemaj’n nilkan murtuminen Skotlanti-pelissä sen sijaan ovat sellaisia asioita, joita hän ei halua muistella.

– Silloin kun tein päätöksen, olin helpottunut, vaikka ei ollut kiva lopettaa. On ollut ihania tilaisuuksia pelata Suomen maajoukkueelle, mutta näen, että nyt oli hyvä hetki.

