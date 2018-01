Viikon suomalaiset: Mikko Rantanen koko NHL:n kuumin

Suomalaiset NHL-miehet saivat uuteen vuoteen varsin mukavan lähdön. Etenkin Coloradon Mikko Rantanen tuli vuoteen 2018 lentävällä lähdöllä ollen vuoden ensimmäisen viikon tehokkain pelaaja liigassa. Listasimme tuttuun tapaan viikon kuumat ja kylmät suomalaiset.

KUUMAT:

Mikko Rantanen, Colorado Avalanche 3, 3+5=8

Coloradon turkulaisnuorukainen on noussut viime viikkoina raketin lailla NHL:n eliittipelaajaksi. Toki Rantanen on pelannut hyvin läpi kauden, mutta tuloskunto on noussut viime viikkoina kokonaan uudelle tasolle, tästä mennyt viikko oli oiva esimerkki. Rantanen iski kolmessa ottelussa tauluun huimat kahdeksan tehopistettä, millä irtosi kärkipaikka koko NHL:n viikon pörssissä.

Itse asiassa Rantasen, Nathan MacKinnonin ja Gabriel Landeskogin muodostama kärkiketju on ollut viimeisen kuukauden ajan koko NHL:n kuumin trio. Upealla tavalla toisiaan täydentävän kolmikon pelaaminen on parhaimmillaan häikäisevää seurattavaa. On liikettä, on taitoa, on kovuutta ja on halua ajaa alueille, mistä tulosta tehdään. Rantanen on kaiken tämän monipuolisuuden perikuva.

Tämän menon hyytymistä ei kannata jäädä odottelemaan.

Antti Raanta, Arizona Coyotes 2, 1-0-1, 95,3 %, 1,41GAA

Raannan kovuudelle on nostettava hattua. Käsillä on uran tärkein kausi, joka on pitänyt sisällään jo kaksi loukkaantumista, mutta otteissa se ei ole näkynyt, päinvastoin. Menneellä viikolla Raanta pelasi kaksi hyvää ottelua, toisen Nashvillea ja toisen entistä seuraansa Rangersia vastaan. Nashvillen Raanta voitti, mutta Rangers kellisti Arizonan – tosin vasta rankkareiden jälkeen.

Raanta yllätettiin menneellä viikolla lopulta vain kolme kertaa, mikä on edessä luutivan joukkueen tason huomioon ottaen hyvä suoritus. Eikä kyse ole vain tästä viikosta, Raanta pelaa kokonaisuudessaan hyvää kautta. Arizona kuuluu NHL:n pohjasakkaan, mutta Raannan tilastot (91,7%, 2.71GAA) näyttävät hyviltä.

Viikon ehdottomia suomalaisonnistujia.

Aleksander Barkov, Florida Panthers 3, 2+2=4

Edelleen NHL:n kolmen aliarvostetuimman pelaajan joukossa. Tekee kaukalossa kaikkea mahdollista järkyttävän korkealla tasolla illasta ja ottelusta toiseen. Pimentää vastustajan kärkiketjuja samalla, kun vastaa ykkösseremoniamestarina heikon joukkueen hyökkäyspelaamisesta.

Iski menneellä viikolla kolmeen otteluun neljä pistettä sekä upean rankkarimaalin, joka ei kuitenkaan riittänyt voittoon asti. Valmentaja valitti taannoin Barkovin haluttomuudesta laukoa, joten tamperelainen päätti laittaa tämänkin puolen kuntoon – Detroitia vastaan maalia kohti lähti kymmenen (!) laukausta. Joulukuun 4. päivästä laskettuna vain kymmenen pelaajaa on laukonut NHL:ssä enemmän kuin Barkov (54).

Onko olemassa jotakin, mihin Barkov ei pysty?

Hämmentävän kokonaisvaltainen jääkiekkoilija.

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes 3, 2+2=4

Ahon monipuolisuus lähentelee Barkovin tasoa. Nuori oululaislaituri on viimeistään tällä kaudella tehnyt itsestään joukkueelleen täysin korvaamattoman pelaajan, tästä mennytkin viikko oli hyvä esimerkki. Aho oli joukkueensa ehdoton dynamo torstain ottelussa Pittsburghia vastaan.

Ahon järjetön työmoraali, nopeus ja taito yhdistettynä poikkeukselliseen kykyyn lukea peliä, tekee vastustajan elämästä vaikeaa jokaisena iltana. Pittsburghia vastaan Aho oli elementissään tekemällä itse kaksi ja alustamalla yhden osuman. Illan helmi oli spurtti Pittsburgh-puolustaja Justin Schultzin ohi Ahon illan toisessa osumassa. Schultz pystyi seuraamaan suomalaispelaajan näyttävää osumaa lopulta vain katsella.

Ahon neljä tehopistettä syntyi käytännössä vain kahdessa ottelussa, sillä tämä loukkaantui Bostonissa lauantaina. Carolinan onneksi alavartalovamma ei ole vakava ja paluun kaukaloon pitäisi tapahtua muutamien päivien sisällä.

Rasmus Ristolainen, Buffalo Sabres 4, 1+3=4

Buffalon suomalaispuolustajan vuoden ensimmäiseen viikkoon mahtui paljon, vihdoin myös maaleja. Kauden avausosuma syntyi pari päivää ennen vuodenvaihdetta ja toinen heti perään uuden vuoden ensimmäisenä päivänä. Vaikka Ristolainen puolustaja ensisijaisesti onkin, joukkue tarvitsee ykköspakkinsa tehoja myös jatkossa.

Ottelu Minnesotaa vastaan ei ehtinyt Ristolaiselta tosin edes juurikaan alkaa, kun se jo päättyi. Mikko Koivua kaltoin kohdellut Ristolainen tuli nimittäin ajetuksi suihkuun. Viikon neljä tehopistettä kera vahvan muun pelaamisen, syntyi siis käytännössä kolmessa ottelussa.

Ristolaisen taakka muistuttaa monin paikoin taakkaa, jollaista Barkov kantaa Floridassa. Usein pelaajan hyvätkään otteet eivät herätä huomiota, koska joukkue häviää niin paljon. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Ristolainen on Buffalolle lähes yhtä tärkeä pelaaja kuin Barkov Floridalle.

KYLMÄT:

Jussi Jokinen, Los Angeles Kings 2, 0+0=0

Vaikeaa on. Jokinen, joka tuli kaupatuksi aiemmin syksyllä Edmontonista Los Angelesiin, ei ole löytänyt uudessa joukkueessaan kunnon roolia. Ennen joulua Jokinen katseli neljä peliä katsomon puolelta. Toisaalta, kun Jokinen nousi takaisin kokoonpanoon, jääaika on liikkunut 8-10 minuutin välillä.

Jos kohta Jokinen ei olisi paljoa enempää ansainnutkaan, ei kahdeksan minuutin jääajalla myöskään juuri näyttöjä anneta. Selvää silti on, että alati nopeutuva peli on myrkkyä ikääntyvälle ja hidastuvalle suomalaislaiturille. Ja etenkin, kun kyseessä on sopimuksen viimeinen vuosi, kevätkaudella on NHL-uran jatkon suhteen valtava merkitys. Ensi kaudella, kun haarukassa olisi 1000 NHL-ottelun rajapyykkikin.

