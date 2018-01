Seurapomo latasi tiukkaa tekstiä Eero Markkasesta ja uhkasi oikeusprosessilla – agentti älllistyi: ”Heidän sanansa eivät ole täysin totta”

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjää Eero Markkasta uhataan oikeusprosessilla. Saksalaisessa Dynamo Dresdenissä pelaava Markkanen oli seuran mukaan ilmaa lupaa poissa joukkueen harjoitusleiriltä Espanjasta.

Seura uhkaa selvittää tilanteen nyt oikeusteitse. Kesällä ruotsalaisesta AIK:sta lainalle Dresdeniin 2. Bundesliigaan tullut Markkanen on pelannut joukkueen riveissä vain kolme ottelua. Markkanen etsiikin uutta seuraa.

– Tapasin Eeron viime torstaina ja lauantaina. Halusimme keskustella yhdessä hänen kanssaan mahdollisista ratkaisuista tilanteeseen. Voidaan ymmärtää, että hän ei ole täysin tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Mutta loppujen lopuksi olemme tuloksia haluava yritys. Tällaista emme suvaitse. Emme anna Eeron ja hänen agenttinsa käyttäytyä näin, Dynamon urheilupomo Ralf Minge totesi seuran verkkosivuilla.

Mingen mukaan seura on avoin ottamaan juristit ratkaisemaan tilannetta.

– Olemme yrittäneet erilaisia ratkaisuja Eeron tilanteeseen. Mutta joko hän tai agenttinsa ei ole hyväksynyt ehdotuksiamme. Meillä on ongelma, mutta ei valitettavasti ratkaisua. Olemme tulleet pisteeseen, että mietimme oikeudellisia toimenpiteitä, Minge sanoi.

Saksalaislehti Bildin mukaan seura aikoo todennäköisesti viedä Markkasen tapauksen kansainvälisen jalkapalloliiton käsiteltäväksi. Markkasen agentti Jonne Lindblom oli ällistynyt Dresdenin tekstistä verkkosivuillaan.

– Heidän sanasa eivät ole täysin totta. Eero on Dresdenissä nyt. Keskustelemme asiasta seuran kanssa siitä, miten etenemme. Katsomme vaihtoehtoja Eerolle, koska hän ei ole pelannut tarpeeksi. Olemme sanoneet, että Eero on valmis lähtemään Espanjaan harjoittelemaan seuran kanssa, jos seura haluaa. Mutta olemme nyt odottaneet seuralta ohjeita kaksi päivää. Ei ole niin, etteikö seura tietäisi missä Markkanen on tai miltä tilanne näyttää, Lindblom sanoo ruotsalaiselle Fotbollskanalenille. (siirryt toiseen palveluun)

Lindblomin mukaan Markkanen ei alun perin lähtenyt Marbellaan leirille, koska Markkasen ja Lindblomin piti keskustella tilanteesta seuran kanssa.

– Aiommeko päättää lainan vai emme. Eero on pelannut 49 minuuttia tähän mennessä puoleen kauteen. Se ei ole tarpeeksi. Halusimme jutella seuran kanssa joukkueesta ja tähän mennessä keskustelu on ollut hyvää.

Lindblomin mukaan Dresdenin tapa julkaista kovaa kritiikkiä seuran verkkosivuilla ei ole kovin ammattimaista.

– Totuus on, että Eero missasi ensimmäiset harjoitukset talvitauon jälkeen Saksassa. Eeron lento Suomesta myöhästyi, eikä hän ehtinyt ensimmäisiin harjoituksiin. Se oli kyllä vastoin seuran sääntöjä. Mutta sen jälkeen Eero on ollut Saksassa ja harjoitellut siellä sekä pitänyt itsensä kunnossa. Jos seura haluaa Eeron Saksaan, niin hän menee sinne. Eikä hän riko sopimustaan. Jos he haluavat Eeron jäävän kesäksi seuraan, niin hän myös pysyy. Eero on ammattilainen ja noudattaa sopimustaan.

– Odotamme kahdelta muulta seuralta mahdollisia tarjouksia. Siksi hän ei ole Espanjassa. AIK on tietoinen tilanteesta. Olen jutellut heille. Katsotaan, mitä tapahtuu tulevina päivinä.

AIK:n urheilupomo Björn Wesström totesi tuoreltaan Fotbollskanalenille (siirryt toiseen palveluun), että hän ei usko Markkasen palaavan seuraan talvella. Markkasen lainasopimus Dresdenin kanssa päättyy kesällä.

Otsikkoa muokattu kello 18.51.

Lähteet: Fotbollskanalen