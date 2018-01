NHL-kausi puolivälissä – tässä avauspuolikkaan vaarallisimmat hyökkäysketjut

NHL:n runkosarja oli tiistaiaamuun mennessä ehtinyt puoliväliin kaikkien muiden paitsi Bostonin ja San Josen osalta. Päätimme ottaa puolivälin krouvissa tarkasteluun avauspuoliskon vaarallisimmat hyökkäysketjut. Monien yllätykseksi mukaan mahtui myös yksi suomalainen.

Brad Marchand-Patrice Bergeron-David Pastrnak, Boston Bruins

NHL:n paras ketjukoostumus tällä päivämäärällä, eikä tittelistä synny edes kisaa. Kolmikon pöytään iskemä kokonaispaketti on täysin järjettömällä tasolla. Kolmikko on iskenyt hyökkäyspäässä tiskiin mukavat 50 osumaa toistaiseksi, mutta se on vain pieni osa neroutta. Kyse on nimittäin mitä suurimmassa määrin kokonaisvaltaisesta pelaamisesta.

Patrice Bergeron on tehnyt kahden suunnan pelaamisesta taidetta jo vuosia, mutta huonosti eivät toiseen suuntaan pelaa Marchand ja Pastrnak’kaan. Kun puhutaan jatkumosta hyökkäyspelaamisessa, karvaus- ja riistopelistä, niin siitä tämä kolmikko tekee taidetta illasta toiseen. Maalipaikat syntyvätkin hyvin usein jo hyökkäysalueella tehtyjen kiekonriistojen seurauksena – etenkin Bergeron ja Marchand ovat kiekonriistäjiä par excellence.

Ketjun roolitus ei myöskään voisi olla täydellisempi. Bergeron on itseoikeutetusti ketjun aivot ja ankkuri. Uransa viidennen Selke-palkinnon kesällä kaappiinsa pokkaava Bergeron on edelleen timanttia niin omassa päässä kuin aloitusympyrässä (57%). Tämä luo pohjan kaikelle. Kokonaisuuden kruunaa taitavan Marchandin sammumaton jano työntekoa, riistämistä ja raastamista kohtaan sekä Pastrnakin kliiniset viimeistelytaidot.

Bostonin kärkiketjun maaliero tasaviisikoin tältä kaudelta on murskaava 17-1. Se kertoo kokonaisuudesta ihan kaiken.

Tätä ketjua vastaan ei tällä hetkellä ole mahdollista onnistua.

Vladislav Namestnikov-Steven Stamkos-Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning

Vaikka tahti on hieman taantunut alkukaudesta, Tampan kärkiketju kuuluu listan kärkipäähän. Pelkästään pistepörssiä katsomalla löytää perusteet valinnalle: Kucherov johtaa, Stamkos on viides. Tasaviisikoin kolmikko on iskenyt tiskiin 25 osumaa – enemmän kuin mikään muu hyökkäysvitja NHL:ssä tällä kaudella.

Kyse on, kuten niin usein huippuketjuissa, kolmipäisestä hirviöstä, jota vastaan puolustamisesta tulee helposti yhtä helvettiä. Suuri yllätys ei olekaan, että tämä ketju on hankkinut (34) enemmän jäähyjä tasaviisikoin kuin yksikään toinen ketju liigassa. Ja, kun jäähy on hankittu, kerran neljästä rankaiseva ylivoima on pitänyt huolen lopusta.

Ketjusta löytyy kaikkea, mitä peli nykyään vaatii. Etenkin Kucherovin ja Stamkosin kautta vitjassa asuu uskomaton määrä viimeistelytaitoa, mutta yksin tästä ei ole kyse, sillä kaksikko omaa myös maagiset pelintekotaidot. Itse asiassa sekä Stamkosilla että Kucherovilla on tilillään enemmän syöttöjä kuin maaleja ja sama koskee Namestnikovia, joka iskee ketjussa tiskiin omat ennätyslukemansa.

Liikettä, täysin poikkeuksellista pelinlukukykyä, taitoa sekä kylmää viimeistelyä, siinä se.

Claude Giroux-Sean Couturier-Jakub Voracek, Philadelphia Flyers

Ketju, joka hajotettiin Flyersin taannoisen pitkän tappioputken aikana, on pelannut huimaa tykkikautta. Ketjun jokainen jäsen löytyy pistepörssin kuudentoista parhaan joukosta. Ja niin, että pelaajista jokainen vetää vähintään pisteen keskiarvolla. Tässä kohtaa lienee syytä mainita, että Sean Couturier ei ole ennen tätä kautta tehnyt koskaan edes 40 pistettä NHL:ssä.

Tässäkin ketjussa on hienolla tavalla kaikkea, mitä huippuketjulta vaaditaan. Etenkin pelintekotaitoa vitjasta löytyy jopa korostetun paljon. Viiden ja puolen edelliskauden osalta Claude Giroux on NHL:n syöttötilaston neljäs ja Jakub Voracek seitsemäs. Voracek johtaa NHL:n syöttötilastoa tälläkin hetkellä.

Maalinteko onkin jäänyt liigan parhaiden puolustavien hyökkääjien joukkoon kuuluvalle Sean Couturierille, joka on osunut jo 23 kertaa. Couturierin entinen maaliennätys oli viisitoista. Ja jos joku sen jo ehti unohtaa, kautta on jäljellä vielä puolet. Couturier on siis matkalla jonnekin 40 maalin tienoille.

Hyökkäysvitjan iskemät 23 osumaa tasaviisikoin on avauspuolikkaan kolmanneksi paras ja maaliero (+12) viidenneksi paras noteeraus. Koville tehoille lisäarvoa antaa muita kärkiketjuja puolustavampi rooli. Siinä, missä moni huippuketju aloittaa pelin reilusti yli 50 prosenttisesti, jotkut jopa yli prosenttisesti, hyökkäysalueelta, Flyers-trio on aloittanut hyökkäyspäästä vain 47 prosenttisesti.

Garbiel Landeskog-Nathan MacKinnon-Mikko Rantanen, Colorado Avalanche

Lokakuun lopulla yhteen kasattu Ruotsi-Kanada-Suomi- ketju on tehnyt läpi syksyn erinomaista jälkeä. Viime kauden farssi on Denverissä tällä hetkellä vain kaukainen muisto, ja siitä kiitos kuuluu mitä suurimmasta määrin edellä mainitulle ketjulle. Nathan MacKinnon on NHL:n pistepörssin kakkonen ja Mikko Rantanenkin kahdenkymmenen parhaan joukossa – Landeskog on vain hivenen perässä piste per peli-tahtia.

Etenkin kotijäällään tuhoisaa jälkeä tehnyt kolmikko on iskenyt tasaviisikoin peräti 23 osumaa, kolmanneksi eniten kaikista hyökkäysketjuista. Sen maaliero tasaviisikoin on +13, millä sijoittuu ketjuvertailussa kakkoseksi Bostonin tulikuuman kärkivitjan taakse.

Ketjun peli on ollut parhaimmillaan häikäisevä sekoitus liikettä, taitoa sekä sopivaa fyysisyyttä. Etenkin sähäkkä liike yhdistettynä koviin taitotasoihin, on näkynyt usein vastustajan jäähysarakkeessa. MacKinnonin johtama ketju on nimittäin hankkinut vastustajille toistaiseksi 31 jäähyä, kolmanneksi eniten kaikista koostumuksista. Eikä omaan pään pelaaminenkaan huonoa ole, sillä tasaviisikoin omissa on kolissut vain kymmenen kertaa. Esimerkiksi yllä olevaa Tampan kolmikkoa on rankaistu omissa seitsemäntoista kertaa.

Tämä ketju tulee tekemään tuhojaan NHL:ssä pitkään.

Johnny Gaudreau-Sean Monahan-Michael Ferland, Calgary Flames

Joku saattaa yllättyä tästä, mutta Flames-kolmikko on valintansa ansainnut. Ilman ”Johnny Hockeyn” johtamaa ketjua Flames ei todellakaan tappelisi paikasta pudotuspeleihin. Ketjun jäsenistä jokainen on rynnimässä kohti uran ennätystehoja. Yhdistelmän pöytään iskemät 21 maalia tasaviisikoin on liigan kuudenneksi paras noteeraus ja kärkisijoille se sijoittuu myös päästettyjen osumien (10) sekä maalieron (+11) osalta.

Jalkanopeus yhdistettynä taitoon sekä pelirohkeuteen on näkynyt myös tämän vitjan osalta ylivoimamahdollisuuksina. Etenkin Gaudreaun ja Monahanin kyvyt pysyä kiekossa näkyvät väistämättä rikkeinä ja jäähyinä. Ja toisaalta, kun kiekko on ketjun hallussa, kolmikon ei itse ole tarvinnut rikkoa. Ketjun jäähyerotus (+9) onkin liigan paras.

Roolitukset tässä ketjussa ovat selkeät. Gaudreau ja Monahan tekevät taikojaan ja telaketjuosaston miehenä tunnettu Ferland rouhii kulmissa ja maalilla. Ferland onkin rouhinut uskomattomalla tavalla myös tulosta. Ennen tätä kautta NHL-urallaan 21 kertaa osunut kanadalainen on tehnyt toistaiseksi jo seitsemäntoista maalia.

Tämä on Flamesin pudotuspelihaaveiden kannalta täysin korvaamaton ketju myös jatkossa.

Listalle kuuluisivat myös:

Jaden Schwartz-Brayden Schenn-Vladimir Tarasenko, St. Louis Blues

Jonathan Marchessault-William Karlsson-Reilly Smith, Vegas Golden Knights

Anders Lee-John Tavares-Josh Bailey, NY Islanders

