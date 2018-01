Arvostettu kykyjenetsijäsivusto: Suomelle tulossa mahalasku NHL:n varaustilaisuudessa – Nuorten Leijonien MM-hylkiö edelleen suosittu

ISS Hockey on nostanut ensi kesän suomalaisiksi ykköskierroksen varauksiksi NHL:ään vain Rasmus Kuparin ja Jesperi Kotkaniemen.

Arvostettu kykyjenetsijäsivusto ISS Hockey on julkaissut tuoreen arvionsa (siirryt toiseen palveluun)ensi kesän ykköskierroksen varauksista jääkiekkoliiga NHL:ssä. Arvio on sivuston ensimmäinen nuorten MM-kisojen jälkeen.

Suomesta listalla on kaksi pelaajaa: Rasmus Kupari (9:s.) ja Jesperi Kotkaniemi (25:s). Tämä tarkoittaisi siis kovaa mahalaskua edellisvuosien ennätyksellisistä varaustilaisuuksista.

Viime vuonna ykköskierroksella varattiin ennätykselliset kuusi pelaajaa ykköskierroksella. Ensimmäisenä suomalaisista otettiin Miro Heiskanen, jonka Dallas nappasi kolmannella varausvuorolla.

Sitä edellisenä vuonna puolestaan kolme suomalaista (Patrik Laine, Jesse Puljujärvi ja Olli Juolevi) otettiin viiden ensimmäisen joukossa.

Kupari oli ISS:n edellisessä listauksessa ennen nuorten MM-kisoja sijalla 10, joten nousua on yksi sija. Kärppien hyökkääjä Kupari pelasi MM-kisoissa viisi ottelua ilman tehopisteitä. Suomi jäi turnauksessa mitalipelien ulkopuolelle. Liigassa Kupari on tehnyt 19 otteluun tehot 3+1.

Kotkaniemi on siinä mielessä mielenkiintoinen nimi, että hänet pudotettiin viimeisten joukossa Nuorten Leijonien MM-joukkueesta. Se ei ainakaan kykyjenetsijöiden silmissä osakkeita kauheasti laskenut, sillä Kotkaniemi on pudonnut vain yhdellä sijalla ISS:n listauksessa.

Kotkaniemi on pelannut tällä kaudella Ässissä 40 ottelua liigaa tehoin 7+11.

Kupari ja Kotkaniemi ovat vuonna 2000 syntyneitä. Päättyneissä MM-kisoissa vanhin ikäluokka olivat 1998 syntyneet.

2000-ikäluokkaa edustaa myös ISS Hockeyn listauksen kärkinimi Ruotsin Rasmus Dahlin. Puolustajalupaus säilytti kärkipaikkansa edellisestä listauksesta.

MM-hopealle päättyneessä joukkueessa Dahlin tykitti kuusi pistettä seitsemään otteluun. Hänet valittiin turnauksen parhaaksi puolustajaksi.

– Dahlinin esitys ei vain vahvistanut rankingin ykkössijaa. Hän myös erottautui kaikista muista, ISS:n kykyjenetsijäpomo Dennis MacInnis totesi.

– Dahlin osoitti, että hänellä on kyky tehdä ratkaisevat erot jokaisessa pelissä. Kun Dahlinilla on kiekko hallussa, niin hän on kaikista sähköisin pelaaja tässä ikäluokassa.

Lue myös:

Ruotsista terveiset Suomeen: "Rasmus Dahlin on selvästi parempi kuin Miro Heiskanen"

Nuorten Leijonien kuopus on ruokajonon hännillä – kesällä Rasmus Kupari huudetaan kuitenkin NHL:ään ensimmäisten joukossa