Lippo Pesis saa jatkaa tiukoin ehdoin Superpesiksessä

Miesten Superpesiksessä pelaava oululainen Lippo Pesis saa yhä pitää sarjalisenssinsä. Pesäpalloliiton johtokunta on määrittänyt kuitenkin tiukat taloudelliset ehdot, jotka Lippo Pesiksen tulee täyttää. Jos tavoitteet eivät täyty, Lippo Pesis menettää Superpesiksen sarjalisenssinsä.

Lippo Pesiksellä tulee olla 150 000 euron arvosta yhteistyökumppanisopimuksia helmikuun puoleenväliin mennessä. Huhtikuun puoleenväliin mennessä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen sopimusten arvon pitää nousta 350 000 euroon.

Pesäpalloliitto seuraa tiukasti Lippo Pesiksen maksuja verottajalle, Oulun kaupungille, tuomareille, Pesäpalloliitolle ja palkkaturvalle. Seuran kuluvan tilikauden tuloksen tulee olla 50 000 euroa voitollinen.

Lippo Pesiksen kehnoa taloustilannetta on pyöritelty jo pitkään. Seuran toiminnanjohtaja Ismo Meriläinen vakuuttaa, että Lipon taloustilanne on julkisuudessa liikkuneita tietoja parempi. Meriläisen mukaan seuran talous on Superpesiksen keskikastia.

- Sarjassa on seuroja, joiden tilanne on meitä parempi, mutta on siellä heitäkin, joiden tilanne on huonompi. Meidän asiat kiinnostavat vain yllättävän monia. Toivottavasti veivaaminen loppuu nyt, ja pääsemme keskittymään tulevaisuuden rakentamiseen, Meriläinen totesi tiedotteessa.

